История успеха группы "Инвестохиллc" Андрея Волкова: Использовать кризис, как возможность

Как основанная Андреем Волковым группа компаний достигла лидерства на рынке проблемных активов в Украине, построив эффективный бизнес на том, от чего другие игроки финансового рынка предпочитают избавляться

В 2000-е годы Украину охватил кредитный бум. Иностранные финансовые группы выкупали банки у украинских собственников по рекордным ценам и агрессивно врывались на рынок кредитования бизнеса и граждан. Предприятия получали многомиллионные займы на развитие, граждане приобретали за заемные средства, в том числе и в инвалюте, жилье и авто. Кредитные портфели банков росли, как на дрожжах.

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Тем временем в стране, где после распада СССР финансовый сектор формировался с чистого листа, отсутствовал рынок проблемных активов. Речь идет об операциях с так называемыми NPL или non-perfoming loans — кредитах, которые не обслуживаются. Да и в целом, с таким явлением, как проблемная задолженность банкам еще только предстояло познакомиться.

2008-2011 год: Ипотечный кризис и первая сделка с Укрсиббанком

Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов больно ударил по Украине, спровоцировав девальвацию гривны, стагнацию многих бизнесов и безработицу среди граждан. Именно тогда банки впервые столкнулись с массовыми неплатежами по кредитам и, попросту, оказались неготовыми к такому развитию ситуации. У большинства банков, на тот момент, не было сформированных коллекшн-департаментов, которые могли бы последовательно заниматься урегулированием "проблемки", либо эти департаменты были очень маленькими. Кроме того, финансовые учреждения не готовы были продавать сами проблемные кредиты, поскольку никто не знал, по какой реальной цене это можно делать. Банкам казалось, что продать NPL с дисконтом 50% — это очень много. В свою очередь, покупателей также было немного, поскольку они не понимали смогут ли заработать на этом.

В сложившейся ситуации на украинском финансовом рынке открылась неосвоенная ниша для компаний, которые специализируются на работе с токсичными долгами. В 2010 году в ответ на вызовы времени выходец из Одессы, банкир Андрей Волков основал финансовую компанию "Инвестохиллс", выросшую впоследствии до финансовой группы, которая стала одним из первых в Украине профессиональных игроков на рынке проблемных активов.

[ + – ] Андрей Волков

Но сначала, как вспоминает Андрей Волков, компании также пришлось заниматься коллекшином на аутсорсе у банков. И длилось это до того момента, пока реализовывать крупные портфели проблемных кредитов не начали иностранные банки. Имея опыт подобной практики за рубежом, в какой-то момент они приняли решение, что NPL нужно продавать, и с большим дисконтом, потому что дальше ситуация будет только ухудшаться.

Важно, что и "Инвестохиллс" на тот момент уже наработала практику работы с проблемными долгами, понимала, сколько они могут стоить и сколько на этом может заработать компания. Поэтому Андрей Волков принял решение выступить на рынке NPL полноценным самостоятельным игроком.

Первую крупную сделку "Инвестохиллс" заключила в 2011 году, приобретя портфель проблемных кредитов на сумму $650 млн у Укрсиббанка – на то время пятого банка в рейтинге НБУ по размеру активов. Сумма сделки составила $75 млн — около 11,5% от первоначальной стоимости. При этом небольшая часть уплаченной за токсичный портфель суммы покрывалась кредитом в самом банке-продавце. Эта сделка и теперь остается рекордной по масштабам на украинском рынке NPL.

Портфель кредитов, который приобрела компания Волкова, состоял из 12 тыс. ипотечных и автокредитов, по которым велось 6 тыс. судебных дел. Главной причиной, по которой банк продал эти кредиты, стала девальвация гривны, в связи с которой заемщики утратили возможность обслуживать валютные кредиты – в первую очередь ипотеку и кредиты на покупку авто.

Однако, эти долги оказались отнюдь не безнадежными. "Инвестохиллс" в течение трех лет удалось вернуть около 90% своих инвестиций и добиться поступления выплат по кредитам.

В одно время с Укрсиббанком портфели проблемных кредитов начали продавать и другие крупные игроки финансового рынка тех лет.

Банки наконец то начали сбрасывали со своих балансов "токсичный балласт", ведь у некоторых финучреждений, особенно тех, кто увлекался валютной ипотекой, проблемная задолженность на то время достигала уже 65% от объема кредитного портфеля.

2014-2017: Банкопад, портфели банков-банкротов и хаос на рынке

В 2014 году после краха режима Януковича, начала войны на востоке и оккупации Крыма, экономика Украины оказалась обескровлена, золотовалютные резервы НБУ истощены, а гривна, которую Нацбанк отпустил в вольное плавание, начала снова стремительно девальвировать. Тогда уже в полной мере вскрылись проблемы банковского сектора и стартовал так называемый "банкопад".

Период 2014-2015 годов, когда один за другим рушились такие глыбы финансового рынка, как Брокбизнесбанк, Дельта Банк, Имэксбанк, Надра Банк, Платинум Банк, Банк Форум, Финансы и Кредит, VAB и др., по мнению Андрея Волкова, стал следующим этапом укрепления и усиления рынка проблемных активов в Украине.

Имущество банков-банкротов поступало в распоряжение Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Соответственно, ФГВФЛ переходило право требования по кредитам граждан и бизнеса. Зачастую, после банкротства банка, заемщики прекращали обслуживать свои кредиты. Но и в финучреждениях, которым удалось удержаться на плаву, проблемная задолженность нарастала, словно снежный ком, отчасти из-за потерь на оккупированной территории Украины. В итоге, по статистике НБУ, доля токсичных активов в банковской системе в июле 2017 года достигла мирового антирекорда — 58% (591,53 млрд грн).

В этот период в компании "Инвестохиллс" сфокусировались на кредитных портфелях банков-банкротов. Поле для деятельности открывалось весьма обширное. По состоянию на начало 2017 года балансовая стоимость активов банков, которые на тот момент ликвидировал ФГВФЛ, составляла 418 млрд грн. Однако, учитывая проблемность этих портфелей, их реальная цена была, как минимум, в 10, а то и в 20 раз меньшей. Поэтому ФГВФЛ, чтобы компенсировать потерянные средства вкладчикам, готов был распродавать эти активы с большим дисконтом.

"Проблема заключалась в том, что надежных инструментов, позволяющих проводить аукционы с проблемными активами прозрачно и честно, тогда еще не было. Попытки работать через аккредитованные Фондом биржи себя не оправдали — из-за тотальной коррупции, как на этих биржах, так и среди сотрудников ФГВФЛ, которые отвечали за реализацию проблемных долгов. А выход на поле онлайн-торгов был долгим и тернистым", — вспоминает Андрей Волков.

2018-2019: Торги на "ProZorro.Продажі", реструктуризация долгов предприятий

Ситуация на рынке проблемных активов кардинально изменилась после запуска онлайн-площадки "ProZorro.Продажі", что, по словам финансиста, стало настоящим прорывом.

Реализация активов проблемных банков на онлайн-площадке сделала рынок NPL прозрачным и доступным. Благодаря этому торгами заинтересовались крупные инвесторы с большими финансовыми ресурсами и суммы сделок заметно увеличились.

За три года работы площадки "ProZorro.Продажі" портфель активов "Инвестохиллса" достиг почти 100 млрд грн. Для понимания масштаба: если сравнивать с банковским рынком, этот показатель соответствует финучреждениям из ТОП-10.

Крупнейшей сделкой с проблемными активами 2018-2019 годов стала покупка компанией "Инвестохиллс" пула кредитов Дельта Банка, Надра Банка, и банка "Финансы и Кредит" за 849,4 млн грн.

Также Андрей Волков приводит в пример портфель кредитов банка "Форум", который "Инвестохиллс" приобрела за $4,5 млн. Напомним, в марте 2014-го банк "Форум" признали неплатежеспособным. Одним из крупнейших его должников был агрохолдинг "Мрия", банкротство которого стало одним из резонансных событий в агросекторе в 2014 году. Компании "Инвестохиллс" перешло право требования по кредитам "Мрии" на €6 млн. По словам основателя компании, ему удалось заключить соглашение о погашении этого займа и выйти в плюс в сделке с этим портфелем.

При этом важно, что игроки рынка проблемных активов скупали бизнес не для того, чтобы продать по частям, как металлолом. Наоборот, по словам Волкова, компании были и продолжают оставаться заинтересованными в восстановлении часто намеренно разрушенного бывшими владельцами бизнеса, сохранении рабочих мест и технологий производств. Только тогда, по словам финансиста, удается повысить стоимость актива, чтобы продать его позднее. Именно на этом этапе происходит возвращение неработающих активов обратно в экономику Украины.

КОМАНДНАЯ ИГРА

В группе компаний "Инвестохиллс" с корпоративными займами работают около 100 специалистов. Еще около 300 сотрудников занимаются проблемными долгами в розничном сегменте. Залогом успеха в кадровой политике Андрей Волков считает привлечение не только отдельных специалистов, но и уже сформированных команд, которые в состоянии вести отдельное направление бизнеса. Волков уверен, что успешная компания должна следовать принципам корпоративной-социальной ответственности и заботиться о персонале — обучать, развивать корпоративную культуру, стимулировать личностное развитие, заботиться о здоровье.

2020-2021: уверенное лидерство и поиск новых ниш

Сегодня группа компаний "Инвестохиллс" контролирует около половины рынка проблемной задолженности в Украине. Сейчас годовой объем рынка проблемных кредитов, по оценке Андрея Волкова, составляет около $150 млн. Львиная доля приходится на активы, которые реализует ФГВФЛ.

В 2020 году группа "Инвестохиллс" создала международный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", который в конце 2021 года привлек в украинский рынок проблемной задолженности несколько десятков миллионов зарубежных инвестиций. Речь идет о продаже ФК "Инвестохиллс-Веста", которая входит в группу "Инвестохиллс", практически всего своего портфеля проблемной задолженности двум крупным специализированным инвестфондам — Emso Group (Великобритания, США) и APartners Capital Group (Италия, Мальта). Портфель проблемных активов, который находится под управлением данных международных фондов, — около $10 млрд. В Украине же они купили пул проблемных долгов банков: "Форум", Диамантбанк, "ВТБ", Фидобанк, "Дельта Банк" и др.

Эта сделка по продаже портфеля проблемных активов иностранным инвесторам оказалась самой крупной на рынке NPL в прошлом году.

В дальнейшем "Инвестохиллс Хелиантус" планирует и дальше привлекать в рынок NPL зарубежные инвестиции. Планы фонда – привлечь в Украину около $100 млн инвестиций.

При этом группу компаний не пугает тот факт, что ФГВФЛ постепенно избавляется от наследия банкопада 2014-2015 годов и вскоре предложение на рынке иссякнет. По словам Андрея Волкова, в период с 2018 по 2021 год объем NPL на балансах украинских банков снизился с 595 млрд грн до 423 млрд грн, а ФГВФЛ в прошлом году сохранял контроль над активами общей стоимостью около 100 млрд грн, что в несколько раз меньше, чем несколькими годами ранее.

Сейчас "Инвестохиллс" продолжает активно искать новые ниши для инвестиций, в том числе изучает рынок долгов в газовой сфере, собирается участвовать в покупке долгов государственных банков, а также в приватизации предприятий.