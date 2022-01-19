Історія успіху гурту "Інвестохіллс" Андрія Волкова: Використати кризу, як можливість

Як заснована Андрієм Волковим група компаній досягла лідерства на ринку проблемних активів в Україні, побудувавши ефективний бізнес на тому, чого інші гравці фінансового ринку воліють позбавлятися.

У 2000-х роках Україну охопив кредитний бум. Іноземні фінансові групи викуповували банки у українських власників за рекордними цінами та агресивно вривалися на ринок кредитування бізнесу та громадян. Підприємства отримували багатомільйонні позики на розвиток, громадяни купували за позикові кошти, у тому числі і в інвалюті, житлі та авто. Кредитні портфелі банків зростали неначе на дріжджах.

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Тим часом у країні, де після розпаду СРСР фінансовий сектор формувався з чистого аркушу, був відсутній ринок проблемних активів. Йдеться про операції з так званими NPL або non-perfoming loans – кредити, які не обслуговуються. Та й загалом, з таким явищем, як проблемна заборгованість банкам, ще тільки треба було познайомитися.

2008-2011 рік: Іпотечна криза та перша угода з Укрсиббанком

Світова фінансова криза 2008-2009 років боляче вдарила по Україні, спровокувавши девальвацію гривні, стагнацію багатьох бізнесів та безробіття серед громадян. Саме тоді банки вперше зіткнулися з масовою несплатою за кредитами і просто виявилися неготовими до такого розвитку ситуації. У більшості банків, на той час, не було сформовано коллекшн-департаментів, які б послідовно займатися врегулюванням "проблемки", чи ці департаменти були дуже маленькими. Крім того, фінансові установи не були готові продавати самі проблемні кредити, оскільки ніхто не знав, за якою реальною ціною це можна робити. Банкам здавалося, що продати NPL із дисконтом 50% – це дуже багато. У свою чергу, покупців також було небагато, оскільки вони не розуміли, чи зможуть заробити на цьому.

У ситуації, що склалася, на українському фінансовому ринку відкрилася неосвоєна ніша для компаній, які спеціалізуються на роботі з токсичними боргами. У 2010 році у відповідь на виклики часу виходець з Одеси банкір Андрій Волков заснував фінансову компанію "Інвестохіллс", яка згодом виросла до фінансової групи, що стала одним з перших в Україні професійних гравців на ринку проблемних активів.

[ + – ] Андрій Волков

Але спочатку, як згадує Андрій Волков, компанії також довелося займатися колекшином на аутсорсі у банків. І тривало це доти, поки реалізовувати великі портфелі проблемних кредитів не почали іноземні банки. Маючи досвід подібної практики за кордоном, у якийсь момент вони прийняли рішення, що NPL потрібно продавати, і з великим дисконтом, тому що далі ситуація лише погіршуватиметься.

Важливо, що й "Інвестохіллс" на той момент вже напрацювала практику роботи з проблемними боргами, розуміла, скільки вони можуть коштувати і скільки може заробити компанія. Тому Андрій Волков вирішив виступити на ринку NPL повноцінним самостійним гравцем.

Першу велику угоду "Інвестохіллс" уклала у 2011 році, придбавши портфель проблемних кредитів на суму $650 млн у Укрсиббанку – на той час п'ятого банку у рейтингу НБУ за розміром активів. Сума операції склала $75 млн – близько 11,5% від первісної вартості. При цьому невелика частина сплаченої за токсичний портфель суми покривалася кредитом у самому банку-продавці. Ця угода і зараз залишається рекордною за масштабами на українському ринку NPL.

Портфель кредитів, який придбала компанія Волкова, складався з 12 тис. іпотечних та автокредитів, за якими велося 6 тис. судових справ. Головною причиною, через яку банк продав ці кредити, стала девальвація гривні, у зв'язку з якою позичальники втратили можливість обслуговувати валютні кредити – насамперед іпотеку та кредити на купівлю авто.

Однак ці борги виявилися аж ніяк не безнадійними. "Інвестохіллс" протягом трьох років вдалося повернути близько 90% своїх інвестицій і досягти надходження виплат за кредитами.

Одночасно з Укрсиббанком портфелі проблемних кредитів почали продавати й інші великі гравці фінансового ринку тих років.

Банки нарешті почали скидали зі своїх балансів "токсичний баласт", адже у деяких фінустанов, особливо у тих, хто захоплювався валютною іпотекою, проблемна заборгованість на той час досягала вже 65% від обсягу кредитного портфеля.

2014-2017: Банкопад, портфелі банків-банкрутів та хаос на ринку

У 2014 році після краху режиму Януковича, початку війни на сході та окупації Криму, економіка України виявилася знекровленою, золотовалютні резерви НБУ виснажені, а гривня, яку Нацбанк відпустив у вільне плавання, почала знову стрімко девальвувати. Тоді вже повністю розкрилися проблеми банківського сектора і стартував так званий "банкопад".

Період 2014-2015 років, коли один за одним валилися такі брили фінансового ринку, як Брокбізнесбанк, Дельта Банк, Імексбанк, Надра Банк, Платинум Банк, Банк Форум, Фінанси та Кредит, VAB та ін., на думку Андрія Волкова, став наступним етапом зміцнення та посилення ринку проблемних активів в Україні.

Майно банків-банкрутів надходило у розпорядження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Відповідно, до ФГВФО переходило право вимоги по кредитам громадян та бізнесу. Найчастіше після банкрутства банку позичальники припиняли обслуговувати свої кредити. Але й у фінустановах, яким вдалося утриматися на плаву, проблемна заборгованість зростала, наче снігова куля, частково через втрати на окупованій території України. У підсумку, за статистикою НБУ, частка токсичних активів у банківській системі у липні 2017 року досягла світового антирекорду – 58% (591,53 млрд грн).

У цей період у компанії "Інвестохіллс" сфокусувалися на кредитних портфелях банків-банкрутів. Поле для діяльності відкривалося дуже велике. Станом на початок 2017 року балансова вартість активів банків, які на той момент ліквідував ФГВФО, становила 418 млрд грн. Проте, враховуючи проблемність цих портфелів, їхня реальна ціна була, як мінімум, у 10, а то й у 20 разів меншою. Тому ФГВФО, щоб компенсувати втрачені кошти вкладникам, був готовий розпродавати ці активи з великим дисконтом.

"Проблема полягала в тому, що надійних інструментів, які дозволяють проводити аукціони із проблемними активами прозоро та чесно, тоді ще не було. Спроби працювати через акредитовані Фондом біржі себе не виправдали – через тотальну корупцію як на цих біржах, так і серед співробітників ФГВФО, які відповідали за реалізацію проблемних боргів. А вихід на поле онлайн-торгів був довгим та тернистим", – згадує Андрій Волков.

2018-2019: Торги на "ProZorro.Продажі", реструктуризація боргів підприємств

Ситуація на ринку проблемних активів кардинально змінилася після запуску онлайн-майданчика "ProZorro.Продажі", що, за словами фінансиста, стало справжнім проривом.

Реалізація активів проблемних банків на онлайн-майданчику зробила ринок NPL прозорим та доступним. Завдяки цьому торгами зацікавилися потужні інвестори з великими фінансовими ресурсами, і суми угод помітно збільшились.

За три роки роботи майданчика ProZorro.Продажі портфель активів "Інвестохіллсу" досяг майже 100 млрд грн. Для розуміння масштабу: якщо порівнювати із банківським ринком, цей показник відповідає фінустановам із ТОП-10.

Найбільшою угодою з проблемними активами 2018-2019 років стала купівля компанією "Інвестохіллс" пулу кредитів Дельта Банку, Надра Банку та банку "Фінанси та Кредит" за 849,4 млн грн.

Також Андрій Волков наводить приклад портфелю кредитів банку "Форум", який "Інвестохіллс" придбала за $4,5 млн. Нагадаємо, що у березні 2014-го банк "Форум" визнали неплатоспроможним. Одним із найбільших його боржників був агрохолдинг "Мрія", банкрутство якого стало однією з резонансних подій в агросекторі у 2014 році. Компанії "Інвестохіллс" перейшло право вимоги щодо кредитів "Мрії" на €6 млн. За словами засновника компанії, йому вдалося укласти угоду про погашення цієї позики та вийти у плюс в угоді з цим портфелем.

При цьому важливо, що гравці ринку проблемних активів скуповували бізнес не для того, щоб продати частинами, як металобрухт. Навпаки, за словами Волкова, компанії були і продовжують залишатися зацікавленими у відновленні часто навмисно зруйнованого колишніми власниками бізнесу, збереженні робочих місць та технологій виробництв. Тільки тоді, за словами фінансиста, вдається підвищити вартість активу, щоби продати його пізніше. Саме на цьому етапі відбувається повернення непрацюючих активів назад до економіки України.

КОМАНДНА ГРА

У групі компаній "Інвестохіллс" з корпоративними позиками працюють близько 100 фахівців. Ще близько 300 працівників займаються проблемними боргами у роздрібному сегменті. Запорукою успіху в кадровій політиці Андрій Волков вважає залучення не лише окремих фахівців, а й уже сформованих команд, які можуть вести окремий напрямок бізнесу. Волков упевнений, що успішна компанія повинна дотримуватися принципів корпоративно-соціальної відповідальності та дбати про персонал – навчати, розвивати корпоративну культуру, стимулювати особистісний розвиток, дбати про здоров'я.

2020-2021: впевнене лідерство та пошук нових ніш

Сьогодні група компаній "Інвестохіллс" контролює близько половини ринку проблемної заборгованості в Україні. Наразі річний обсяг ринку проблемних кредитів, за оцінкою Андрія Волкова, становить близько $150 млн. Левова частка припадає на активи, які реалізує ФГВФО.

У 2020 році група "Інвестохіллс" створила міжнародний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", який наприкінці 2021 року залучив до українського ринку проблемної заборгованості кілька десятків мільйонів зарубіжних інвестицій. Йдеться про продаж ФК "Інвестохіллс-Веста", що входить до групи "Інвестохіллс", практично всього свого портфеля проблемної заборгованості двом великим спеціалізованим інвестфондам – ​​Emso Group (Великобританія, США) та APartners Capital Group (Італія, Мальта). Портфель проблемних активів, що перебуває під управлінням даних міжнародних фондів – близько $10 млрд. В Україні ж вони купили пул проблемних боргів банків: "Форум", Діамантбанк, "ВТБ", Фідобанк, "Дельта Банк" та ін.

Ця угода з продажу портфеля проблемних активів іноземним інвесторам виявилася найбільшою на ринку NPL минулого року.

У майбутньому "Інвестохіллс Хеліантус" планує й надалі залучати на ринок NPL зарубіжні інвестиції. Плани фонду – залучити до України близько $100 млн інвестицій.

При цьому групу компаній не лякає той факт, що ФГВФО поступово позбавляється спадщини банкопаду 2014-2015 років і незабаром пропозиція на ринку вичерпається. За словами Андрія Волкова, у період з 2018 по 2021 рік обсяг NPL на балансах українських банків знизився з 595 млрд грн до 423 млрд грн, а ФГВФО минулого року зберігав контроль над активами загальною вартістю близько 100 млрд грн, що у кілька разів менше, ніж декількома роками раніше.

Зараз "Інвестохіллс" продовжує активно шукати нові ніші для інвестицій, у тому числі вивчає ринок боргів у газовій сфері, збирається брати участь у купівлі боргів державних банків, а також у приватизації підприємств.