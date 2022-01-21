Конкурс детского рисунка от Art Ladies Gallery

В сказочное праздничное время нам всем так хочется верить в чудо и что-то необычное, волшебное! И как прекрасно дарить такие моменты нашим деткам. Ведь, исполняя детские мечты, мы вселяем веру в то, что чудеса случаются!

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В нашей стране очень много талантливых детей нуждающихся в поддержке и внимании. Art Ladies Gallery – молодая онлайн галерея и арт-агентство, которое собирает под своей крышей талантливых украинских художниц, популяризирует и развивает современное украинское искусство, а также занимается поддержкой детского творчества. Во главе с основательницей Еленой Юшковой и художницами галереи провели Всеукраинский конкурс детского рисунка "Young Art Ladies" для девочек в возрасте от трех до шестнадцати лет.

В.А.Сухомлинский писал: "Детский рисунок, процесс рисования – это часть духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты, получая удовольствие от нее."

И конечно, тема конкурса — "Путешествуй и исследуй мир" была выбрана не случайно. Последние два года все мы ограничены в путешествиях и очень хотелось предоставить детям возможность пофантазировать на бумаге о странах из их мечтаний.

Целью конкурса было поддержать интерес к искусству и мотивацию детей к творчеству, предоставить шанс молодым художницам проявить свой талант, создать условия для дальнейшего развития детского и юношеского изобразительного искусства в Украине.

Галерея получила более 300 рисунков талантливых детей из разных уголков Украины. Профессиональные художницы галереи Art Ladies были судьями в разных возрастных категориях, они подробно изучали и выбирали самые лучшие и интересные работы. Девушки поразили судей техникой исполнения, оригинальностью идей и детской непосредственностью. На своих полотнах дети изображали фантастические страны и пейзажи из своих мечтаний, пережитые впечатления после путешествий, исследование космоса, а также внутренние волнения и планы на будущее.

Выбрать лучших было совсем нелегко, потому что каждая работа была уникальна по-своему. Но не бывает конкурсов без победителей, и в невероятно творческой атмосфере книжного магазина "Сияние книги" и при поддержке кондитерской компании "Киевский БКК" прошла церемония награждения маленьких талантов.

Двадцать талантливых художниц приехали из разных городов Украины, чтобы получить денежные премии в размере от двух до пяти тысяч гривен и сувениры от галереи Art Ladies Gallery, а также множество подарков от партнеров конкурса: профессиональные краски от компании ArtKompozit, рюкзаки от магазина детской одежды Lapin House , полотна от производителя IM Painter, интересные книги от книжного магазина "Сияние книги" и изысканные цветочные композиции от флористического магазина Ana Florist. Главный приз галереи получила невероятная работа одиннадцатилетней Скомороховой Вероники из Харькова. Участники из других городов, которые не смогли присутствовать на церемонии, получили свои подарки по почте.

Огромное количество отличных работ, счастливые детские глаза, множество улыбок и искреннее общение вдохновило организаторов и в дальнейшем проводить конкурс Young Art Ladies и сделать его ежегодным чудом для маленьких талантов

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