Конкурс дитячого малюнку від Art Ladies Gallery

У казковий святковий час нам завжди так хочеться вірити в диво і щось незвичайне, чарівне! І як чудово дарувати такі моменти нашим діткам. Адже, здійснюючи дитячі мрії, ми вселяємо віру в те, що дива трапляються!

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У нашій країні є дуже багато талановитих дітей, які потребують підтримки та уваги. Art Ladies Gallery — молода онлайн галерея та арт агенція, яка збирає під своїм дахом талановитих українських мицкинь, популяризує та розвиває сучасне українське мистецтво, а також займається підтримкою дитячої творчості. На чолі із засновницею Оленою Юшковою та художницями галереї провели Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку "Young Art Ladies" для дівчаток віком від трьох до шістнадцяти років.

В. О. Сухомлинський писав: "Дитячий малюнок, процес малювання — це частка духовного життя дитини. Діти не просто переносять на папір щось з навколишнього світу, а живуть у цьому світі, входять у нього, як творці краси, дістаючи насолоду від неї."

І тому, тема конкурсу — "Мандруй та досліджуй світ" була обрана не випадково, останні два роки всі ми обмежені у подорожах і дуже хотілось надати можливість дітям пофантазувати на папері про країни з їхніх мрій.

Метою конкурсу було підтримати інтерес до мистецтва та мотивацію дітей до творчості, надати шанс молодим мисткиням проявити свій талант, створити умови для подальшого розвитку дитячого та юнацького образотворчого мистецтва в Україні.

Галерея отримала понад 300 малюнків талановитих дітей з різних куточків України. Професійні художниці галереї Art Ladies були суддями у різних вікових категоріях, вони детально вивчали та обирали найкращі й найцікавіші роботи. Дівчата вразили суддів технікою виконання, оригінальністю ідей та дитячою безпосередністю. На своїх полотнах діти зображали фантастичні країни та пейзажи зі своїх мрій, враження пережиті після подорожей, космічні мандрівки, а також внутрішні хвилювання та плани на майбутнє.

Вибрати найкращих було зовсім нелегко, тому що кожна робота була унікальна по-своєму. Але не буває конкурсів без переможців, і в неймовірно творчій атмосфері книгарні "Сяйво книги" та за підтримки кондитерської компанії "Київський БКК" пройшла церемонія нагородження маленьких талантів.

Двадцять найталановитіших художниць приїхали з різних міст України, щоб отримати грошові премії у розмірі від двох до п'яти тисяч гривень та сувеніри від галереї Art Ladies Gallery, а також безліч подарунків від партнерів конкурсу: професійні фарби від компанії ArtKompozit, рюкзаки від магазину дитячого одягу Lapin House, полотна від виробника IM Painter, цікаві книжки від книгарні "Сяйво книги" та чудові квіткові композиції від флористичного магазину Ana Florist.

Головний приз галереї отримала неймовірна робота одинадцятирічної Скоморохової Вероніки із Харкова. Учасники з інших міст, які не змогли бути присутніми на церемонії отримали свої подарунки поштою.

Велика кількість чудових робіт, щасливі дитячі очі, безліч посмішок та щире спілкування надихнуло організаторів і надалі проводити конкурс Young Art Ladies та зробити його щорічним передсвятковим дивом для маленьких талантів.

Слідкувати за новинами галереї можна на наших сторінках у соціальних мережах: Instagram та Facebook.