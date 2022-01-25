"Быстрозайм" запустил двухфакторную авторизацию для безопасности данных клиентов

Цифровая безопасность играет очень важную роль во всем мире. Это стало важным благодаря развитию новых технологий. Электронные документы, паспорта, подписи и даже деньги. Все это стало обыденностью уже сегодня, стало частью нашей личной жизни. А все, что личное — требует защиты.

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Каждое наше действие в интернете – это персональная информация. Самые крупные сайты и гиганты IT технологий заботятся о том, чтобы личная информация была хорошо защищена. Для этого используют новейшие методы защиты, чтобы никто не мог получить доступ к вашим данным.

Компания "Быстрозайм" работает с персональными данными клиентов и заботится об их безопасности. Это один из главных приоритетов компании. Кроме всех методов защиты, которые уже внедрили в "Быстрозайм", добавилась еще одна ступень защиты – двухфакторная аутентификация.

До сегодня данные клиентов были защищены паролем. В целом эта система надежная и все данные клиентов ни разу не пострадали. Но пароль мог попасть в руки третьим лицам, а они уже могли получить доступ к конфиденциальным данным в личном кабинете "Быстрозайм". Двухфакторная аутентификация решает этот вопрос. Это работает очень просто.

Теперь, кроме пароля клиенту будет приходить еще и одноразовый код, который необходимо будет ввести при авторизации. Это будет доступно любым удобным способом – SMS-сообщением или через мессенджеры (Viber, Telegram).

Кроме этого, одноразовый код будет приходить еще и при попытке входа в аккаунт третьими лицами. Это позволит избежать ситуаций, когда нежелательным людям в руки попадает пароль от аккаунта с личными данными. В этом случае владелец аккаунта сможет быстро пресечь несанкционированных вход. Теперь даже с паролем взломать чужой аккаунт будет невозможно, благодаря новой технологии защиты – двухфакторной аутентификации.

Данный способ защиты будет действовать на всех платформах: в мобильном приложении, на ПК или в мобильной версии сайта. Компания "Быстрозайм" заботится о том, чтобы персональные данные клиентов были защищены. Именно для этого каждый день ведется работа над усовершенствованием системы безопасности. Ваши персональные данные в надежных руках.