"Быстрозайм" запустив двохфакторну аутентифікацію для захисту персональних даних клієнтів

Інформаційна безпека грає дуже значну роль у всьому світі. Це стало важливим завдяки розвитку нових технологій. Електронні документи, паспорти, підписи та навіть гроші. Все це стало буденністю вже сьогодні, стало частиною нашого особистого життя. А все, що особисте – потребує захисту.

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Кожна наша дія в Інтернеті – це персональна інформація. Найбільші сайти та гіганти IT технологій дбають про те, щоб особисту інформацію було добре захищено. Для цього використовують новітні методи захисту, щоб ніхто не міг отримати доступ до ваших даних.

Компанія "Быстрозайм" працює з персональними даними клієнтів і піклується про їхню безпеку. Це один з головних пріоритетів компанії. Окрім усіх методів захисту, які вже впровадили у "Быстрозайм", додалася ще одна ступінь захисту – двофакторна аутентифікація.

До цього часу дані клієнтів були захищені паролем. Загалом ця система надійна і всі дані клієнтів жодного разу не постраждали. Але пароль міг потрапити в руки третім особам, а вони вже могли отримати доступ до конфіденційних даних в особистому кабінеті "Быстрозайм". Двофакторна аутентифікація вирішує це питання. Це дуже просто.

Тепер, крім пароля, клієнту приходитиме ще й одноразовий код, який необхідно буде ввести при авторизації. Це буде доступно будь-яким зручним способом – SMS-повідомленням або через месенджери (Viber, Telegram).

Крім цього, одноразовий код приходитиме ще й при спробі входу в аккаунт третіми особами. Це дозволить уникнути ситуацій, коли небажаним людям до рук потрапляє пароль від облікового запису з особистими даними. У цьому випадку власник облікового запису зможе швидко припинити несанкціонований вхід. Тепер навіть з паролем зламати чужий обліковий запис буде неможливо, завдяки новій технології захисту — двофакторної аутентифікації.

Цей спосіб захисту діятиме на всіх платформах: у мобільному додатку, на ПК або у мобільній версії сайту. Компанія "Быстрозайм" дбає про те, щоб персональні дані клієнтів були захищені. Саме для цього щодня ведеться робота над удосконаленням системи безпеки. Ваші персональні дані у надійних руках.