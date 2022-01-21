В отеле Mercure открывает двери самое большое казино украинской столицы — FAVBET Сasino

В MERCURE Kyiv Congress Hotel (Киев, ул. В. Гетьмана, 6) начало работу самое большое казино столицы — FAVBET Сasino*. Лицензированное игорное заведение — новый проект группы компаний FAVBET. Лицензия выдана ООО "Фаворит казино компані" стоимостью в 72 млн грн.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

FAVBET Сasino позиционируется как территория развлечений, где помимо увлекательной игры, можно послушать живую музыку, посетить ресторан и принять участие в играх с ценными призами.

Особенность заведения — доступные цены. Ставка на рулетке — от 1 игровой единицы, на карточном столе — от 10 игровых единиц и от 0,5 игровых единиц на слотах (игровая единица условно приравнивается к одному доллару США).

В новом казино 5 комфортных залов: основной зал с живой игрой и автоматами, 3 комфортных VIP-зала и зал слот-автоматов со сценой для шоу, большим контактным баром и рестораном для посетителей казино.

Всего в заведении будет предусмотрен 21 стол для живой игры (рулетка, блэкджек, разные виды покера, баккара) и 146 игровых автоматов от лучших мировых производителей — iGT, EGT и NOVOMATIC.

Общая площадь казино — 1710,2 м. кв. Это самое большое казино в Киеве и второе по величине в Украине. Заведение может принять более 500 посетителей в сутки.

Для гостей из других стран и городов Украины казино предоставляет круглосуточный консьерж-сервис, трансфер, поселение и развлекательную программу.

Меню ресторана составлено из популярных блюд средиземноморской, украинской и азиатской кухни. В ресторане FAVBET Сasino подают нэмы с уткой или креветкой, бургер с мраморной говядиной, суп Болито Мисто, гедза с различными начинками, Вителло Тоннато и все известные хиты украинской кухни.

Казино будет ограничивать людей с игровой зависимостью: реализована система верификации гостей, а также проводятся проверки в реестре лудоманов (личностей, которым ограничен доступ в игорные заведения). На сегодняшний день в заведении трудоустроено около 300 человек.

"Возрождение в Украине такой особенной сферы досуга как казино — это, безусловно, хорошая новость для страны. За последний год вышло много материалов о том, почему данная сфера положительно влияет на государственный бюджет: новые рабочие места, поступления в бюджет за счет налогов, развитие туристического направления, а, соответственно, и дополнительные доходы для сферы индустрии развлечений — рестораны, клубы, отели и т.д. Кроме того, открытие четвертого по счету казино в Киеве будет мотивировать всех участников быть более конкурентоспособными и улучшать качество услуг", — прокомментировал Валерий Музыченко, генеральный менеджер FAVBET Сasino.

Маршрут к заведению: со стороны ул. В. Гетьмана — 1 этаж Cosmo Multimall, а также через третий этаж MERCURE Kyiv Congress Hotel.

Адрес FAVBET Сasino:

Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6

ТЦ Cosmo Multimall (бывший ТЦ "Большевик")

+38(096)0838300

[email protected]

www.favbetcasino.com.ua

*согласно статистическим данным, опубликованным в реестре организаторов азартных игр в игорных заведениях казино на сайте КРАИЛ, по состоянию на 17.01.22