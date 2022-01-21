У готелі Mercure відчиняє двері найбільше казино української столиці – FAVBET Сasino

У MERCURE Kyiv Congress Hotel (Київ, вул. В. Гетьмана, 6) розпочало свою роботу найбільше казино столиці — FAVBET Сasino*. Ліцензований гральний заклад — це новий проєкт групи компаній FAVBET. Ліцензія видана ТОВ "Фаворит казіно компані" вартістю 72 млн грн.

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FAVBET Сasino позиціонує себе як територія розваг, де, окрім захопливої гри, можна послухати живу музику, смачно поїсти в ресторані та взяти участь в іграх із цінними призами.

Особливістю закладу є доступні ціни. Ставка на рулетці — від 1 гральної одиниці, на картковому столі — від 10 гральних одиниць і від 0,5 гральних одиниць на слотах (гральна одиниця умовно прирівнюється до одного долара США).

У новому казино 5 комфортних залів: основний зал із живою грою та автоматами, 3 комфортні VIP-зали та зал слот-автоматів зі сценою для шоу, великим контактним баром і рестораном для відвідувачів казино.

Усього в закладі буде передбачено 21 стіл для живої гри (рулетка, блекджек, різні види покеру, бакара) і 146 гральних автоматів від найкращих світових виробників — iGT, EGT і NOVOMATIC.

Загальна площа казино становить 1 710,2 кв. м — це найбільше казино Києва та друге за величиною в Україні. Заклад може приймати понад 500 відвідувачів на добу.

Для гостей з інших країн і міст України казино надасть цілодобовий консьєрж-сервіс, трансфер, поселення та розважальну програму.

До меню ресторану входять популярні страви середземноморської, української та азійської кухні. У ресторані FAVBET Сasino подають неми з качкою або креветками, бургер із мармуровою яловичиною, суп Боліто Місто, гедза з різноманітними начинками, Вітелло Тоннато та всі відомі хіти української кухні.

Казино обмежить людей із залежністю від азартних ігор: впроваджено систему верифікації гостей, а також перевірятимуть реєстр лудоманів (фізичних осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів). Станом на сьогодні в закладі працює майже 300 осіб.

"Відродження в Україні такої особливої сфери дозвілля як казино — це, безумовно, хороша новина для країни. За останній рік опубліковано багато матеріалів про те, чому ця сфера позитивно впливає на державний бюджет: нові робочі місця, надходження до бюджету від податків, розвиток туристичного напряму, і, відповідно, додаткові надходження для індустрії розваг — ресторанів, клубів, готелів тощо. Крім того, відкриття четвертого казино в Києві мотивуватиме всіх учасників бути більш конкурентоспроможними та підвищувати якість послуг", — прокоментував Валерій Музиченко, генеральний менеджер FAVBET Сasino.

Маршрут до закладу: з боку вул. В. Гетьмана — 1 поверх Cosmo Multimall або через третій поверх MERCURE Kyiv Congress Hotel.

Адреса FAVBET Сasino:

Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6

ТЦ Cosmo Multimall (колишній ТЦ "Більшовик")

+38(096)0838300

[email protected]

www.favbetcasino.com.ua

*згідно зі статистикою, опублікованою в реєстрі організаторів азартних ігор у гральних закладах казино на сайті КРАІЛ, станом на 17.01.22