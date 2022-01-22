UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

В Харькове горит бывшая библиотека Национального юридического университета (фото, видео)

799
Пожарный в Харькове, вуз, юр академия, пожар
Фото: пресс-служба ГСЧС | Пожарный в Харькове

Сложность пожара оценивается как повышенная. Возгорание локализовано на площади около 400 кв. метров. На месте работают 45 сотрудников ГСЧС и 15 единиц техники.

Сегодня, 22 января, в помещении харьковского Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого пожарные локализовали возгорание, которое произошло на пятом этаже здания бывшей библиотеки. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в 10 часов утра в городскую Службу спасения поступило сообщение о задымлении по ул. Пушкина, которое люди заметили на крыше пятиэтажного дома бывшей библиотеки Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Сложность пожара оценивается как повышенная.

пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
Фото: пресс-служба ГСЧС
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
Пожар харьковском вузе
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков
пожарные, пожар, харьков

В 12:25 пожар удалось локализовать. В его ликвидации задействованы в общей сложности 15 единиц техники и 45 сотрудников ГСЧС. На месте возгорания обнаружено сильное задымление.

Пожар охватил площадь порядка 400 кв. метров. Загорелись деревянные конструкции под металлопрофилем кровли, чердачного помещения и частично перекрытия на 5 этаже.

Руководитель пресс-службы ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко заявил, что официальная информация появится позже.

На момент написания новости подразделение ГСЧС продолжало тушить участки возгорания.

Ранее Фокус сообщал о пожаре в Благовещенском соборе Харькова. 11 января 2022 года загорелся одноэтажная хозяйственная постройка рядом со зданием собора. В тушении пожара участвовали 20 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.