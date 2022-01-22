В Харькове горит бывшая библиотека Национального юридического университета (фото, видео)

Сложность пожара оценивается как повышенная. Возгорание локализовано на площади около 400 кв. метров. На месте работают 45 сотрудников ГСЧС и 15 единиц техники.

Сегодня, 22 января, в помещении харьковского Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого пожарные локализовали возгорание, которое произошло на пятом этаже здания бывшей библиотеки. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что в 10 часов утра в городскую Службу спасения поступило сообщение о задымлении по ул. Пушкина, которое люди заметили на крыше пятиэтажного дома бывшей библиотеки Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Сложность пожара оценивается как повышенная.

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В 12:25 пожар удалось локализовать. В его ликвидации задействованы в общей сложности 15 единиц техники и 45 сотрудников ГСЧС. На месте возгорания обнаружено сильное задымление.

Пожар охватил площадь порядка 400 кв. метров. Загорелись деревянные конструкции под металлопрофилем кровли, чердачного помещения и частично перекрытия на 5 этаже.

Руководитель пресс-службы ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко заявил, что официальная информация появится позже.

На момент написания новости подразделение ГСЧС продолжало тушить участки возгорания.

Ранее Фокус сообщал о пожаре в Благовещенском соборе Харькова. 11 января 2022 года загорелся одноэтажная хозяйственная постройка рядом со зданием собора. В тушении пожара участвовали 20 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.