У Харкові горить колишня бібліотека Національного юридичного університету (фото, відео)

Складність пожежі оцінюється як висока. Займання локалізовано на площі близько 400 кв. метрів. На місці працюють 45 співробітників ДСНС та 15 одиниць техніки.

Сьогодні, 22 січня, у приміщенні харківського Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого пожежники локалізували спалах, який стався на п'ятому поверсі будівлі колишньої бібліотеки. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України у Харківській області на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що о 10 годині ранку до міської служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення по вул. Пушкіна, яке люди помітили на даху п'ятиповерхового будинку колишньої бібліотеки Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Складність пожежі оцінюється як висока.

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О 12.25 пожежу вдалося локалізувати. У його ліквідації задіяно загалом 15 одиниць техніки та 45 співробітників ДСНС. На місці спалаху виявлено сильне задимлення.

Пожежа охопила площу близько 400 кв. метрів. Зайнялися дерев'яні конструкції під металопрофілем покрівлі, горищного приміщення та частково перекриття на 5 поверсі.

Керівник прес-служби ДСНС у Харківській області Євген Василенко заявив, що офіційна інформація з'явиться пізніше.

На момент написання новини підрозділ ДСНС продовжував гасити ділянки загоряння.

Раніше Фокус повідомляв про пожежу у Благовіщенському соборі Харкова. 11 січня 2022 року спалахнула одноповерхова господарська споруда поряд з будівлею собору. У гасінні пожежі брали участь 20 співробітників ДСНС та 4 одиниці техніки.