В Днепре загорелся центральный офис компании АТБ (фото, видео)
Пламя охватило семь этажей дома. Людей эвакуировали. На месте работают сотрудники аварийной газовой службы, т.к. есть вероятность взрыва.
В субботу, 22 января, в Днепре на проспекте Александра Поля загорелось 9-этажное здание, в котором располагается центральный офис компании АТБ. Пламя охватило семь этажей. Об этом сообщает Информатор.
Отмечается, что огонь распространился по одной из сторон здания вплоть до крыши. На месте происшествия работают спасатели, полицейские и сотрудники аварийной газовой службы, поскольку существует вероятность взрыва.
Людей, находившихся в помещениях дома, в т.ч. посетителей супермаркета и ресторана "Пальмира", эвакуировали.
Полиция перекрыла тротуар и частично проезд в сторону улицы Титова — есть возможность проехать только по левой полосе. О пострадавших пока не сообщается.
На пр. Поля возникла существенная пробка, тянущаяся от пр. Пушкина.
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