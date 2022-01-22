В Днепре загорелся центральный офис компании АТБ (фото, видео)

Пламя охватило семь этажей дома. Людей эвакуировали. На месте работают сотрудники аварийной газовой службы, т.к. есть вероятность взрыва.

В субботу, 22 января, в Днепре на проспекте Александра Поля загорелось 9-этажное здание, в котором располагается центральный офис компании АТБ. Пламя охватило семь этажей. Об этом сообщает Информатор.

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[ + – ] Горит офис АТБ [ + – ] Горит офис АТБ [ + – ] Горит офис АТБ [ + – ] Горит офис АТБ

Отмечается, что огонь распространился по одной из сторон здания вплоть до крыши. На месте происшествия работают спасатели, полицейские и сотрудники аварийной газовой службы, поскольку существует вероятность взрыва.

Людей, находившихся в помещениях дома, в т.ч. посетителей супермаркета и ресторана "Пальмира", эвакуировали.

Полиция перекрыла тротуар и частично проезд в сторону улицы Титова — есть возможность проехать только по левой полосе. О пострадавших пока не сообщается.

На пр. Поля возникла существенная пробка, тянущаяся от пр. Пушкина.

Ранее Фокус сообщал о пожаре в Харькове, где загорелось здание бывшей библиотеки Национального юридического университета. Площадь локализованного пожара составила примерно 400 кв. метров. В его ликвидации участвуют 45 сотрудников ГСЧС, также привлечены 15 единиц техники.