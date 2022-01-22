У Дніпрі спалахнув центральний офіс компанії АТБ (фото, відео)

Полум'я охопило усі 9 поверхів будинку. Людей евакуювали. На місці працюють співробітники аварійної газової служби, т.к. є ймовірність вибуху.

У суботу, 22 січня, у Дніпрі на проспекті Олександра Поля загорілася 9-поверхова будівля, в якій розташований центральний офіс компанії АТБ. Полум'я охопило усі 9 поверхів. Про це повідомляє " Інформатор".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

[ + – ] Горить офіс АТБ [ + – ] Горить офіс АТБ [ + – ] Горить офіс АТБ [ + – ] Горить офіс АТБ

Зазначається, що вогонь поширився однією зі сторін будівлі аж до даху. На місці події працюють рятувальники, поліцейські та співробітники аварійної газової служби, оскільки існує ймовірність вибуху.

Людей, які перебували у приміщеннях будинку, зокрема, відвідувачів супермаркету та ресторану "Пальміра", евакуювали.

Поліція перекрила тротуар та частково проїзд у бік вулиці Титова — є можливість проїхати лише лівою смугою. Про постраждалих наразі не повідомляється.

На пр. Поля виникла суттєва пробка, що тягнеться від пр. Пушкіна.

Раніше Фокус повідомляв про пожежу в Харкові, де спалахнула будівля колишньої бібліотеки Національного юридичного університету. Площа локалізованої пожежі становила приблизно 400 кв. метрів. У його ліквідації брали участь 45 співробітників ДСНС, також були залучені 15 одиниць техніки.