У Дніпрі спалахнув центральний офіс компанії АТБ (фото, відео)
Полум'я охопило усі 9 поверхів будинку. Людей евакуювали. На місці працюють співробітники аварійної газової служби, т.к. є ймовірність вибуху.
У суботу, 22 січня, у Дніпрі на проспекті Олександра Поля загорілася 9-поверхова будівля, в якій розташований центральний офіс компанії АТБ. Полум'я охопило усі 9 поверхів. Про це повідомляє " Інформатор".
Зазначається, що вогонь поширився однією зі сторін будівлі аж до даху. На місці події працюють рятувальники, поліцейські та співробітники аварійної газової служби, оскільки існує ймовірність вибуху.
Людей, які перебували у приміщеннях будинку, зокрема, відвідувачів супермаркету та ресторану "Пальміра", евакуювали.
Поліція перекрила тротуар та частково проїзд у бік вулиці Титова — є можливість проїхати лише лівою смугою. Про постраждалих наразі не повідомляється.
На пр. Поля виникла суттєва пробка, що тягнеться від пр. Пушкіна.
Раніше Фокус повідомляв про пожежу в Харкові, де спалахнула будівля колишньої бібліотеки Національного юридичного університету. Площа локалізованої пожежі становила приблизно 400 кв. метрів. У його ліквідації брали участь 45 співробітників ДСНС, також були залучені 15 одиниць техніки.