Пока что морозы и метели: синоптики рассказали, когда ждать тепла

В понедельник, 24 января, на большей части территории Украины ожидаются морозы, сильные порывы ветра и метели. Теплее станет только через несколько дней.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 24 января, на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины будет идти снег, местами ожидаются порывы ветра до15-20 м/с, а также метели. На дорогах будет гололед. В остальных областях существенных осадков не ожидается. Что касается температуры воздуха, то ночью в среднем будет от -5 до -10, а днем от -3 до -8. В Карпатах и Закарпатье температура ночью снизится до -14…-19, а днем до -7…-12.

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[ + – ] Погода в Украине на 24 января 2022 года Фото: укргидрометцентр

Во вторник, 25 января, на западе и востоке страны будет идти снег, осадков не пронозируют в северных, центральных и южных областях Украины. Здесь будет малооблачно, хотя и холодно. Особенно на севере, где столбики термометра покажут температуру от -5 до -7 градусов. На остальной территории Украины днем будет от 2 до 4 градусов мороза.

[ + – ] Погода в Украине на 25 января 2022 года Фото: укргидрометцентр

В среду, 26 января по всей Украине ожидается снег. Температура днем на западе страны будет от -1 до -2 градусов, в остальных областях – от -2 до -4. Только на севере будет холоднее: 3-5 градусов мороза днем.

[ + – ] Погода в Украине на 26 января 2022 года Фото: укргидрометцентр

В четверг, 27 января, снег будет идти только в западных областях. Здесь же воздух днем прогреется до температуры от 0 до 2 градусов тепла. В центре, на востоке и севере страны ожидается более холодная погода с температурой воздуха от 4 до 8 градусов со знаком минус. На юге: -1…-3.

[ + – ] Погода в Украине на 27 января 2022 года Фото: укргидрометцентр

В пятницу, 28 января на больше территории Украины термометры днем покажут плюсовую температуру, хотя и не очень высокую, максимум до 2 градусов тепла. На востоке и севере сохранится прохладная погода с температурой от -2 до -4. Осадки в виде снега будут везде, кроме южных областей.