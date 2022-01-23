Поки що морози та хуртовини: синоптики розповіли, коли чекати тепла

У понеділок, 24 січня, на більшій частині території України очікуються морози, сильні пориви вітру та хуртовини. Тепліше стане лише за кілька днів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 24 січня, на півдні, сході та в більшості центральних областей України йтиме сніг, місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а також хуртовини. На дорогах буде ожеледиця. У решті областей істотних опадів не очікується. Щодо температури повітря, то вночі в середньому буде від -5 до -10, а вдень від -3 до -8. У Карпатах та Закарпатті температура вночі знизиться до -14...-19, а вдень до -7...-12.

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[ + – ] Погода в Україні на 24 січня 2022 року Фото: укргідрометцентр

У вівторок, 25 січня, на заході та сході країни йтиме сніг, опадів не пронозують у північних, центральних та південних областях України. Тут буде малохмарно, хоч і холодно. Особливо на півночі, де стовпчики термометра покажуть температуру від -5 до -7 градусів. На решті території України вдень буде від 2 до 4 градусів морозу.

[ + – ] Погода в Україні на 25 січня 2022 року Фото: укргідрометцентр

У середу, 26 січня, по всій Україні очікується сніг. Температура вдень на заході країни буде від -1 до -2 градусів, у решті областей – від -2 до -4. Тільки на півночі буде холодніше: 3-5 градусів морозу вдень.

[ + – ] Погода в Україні на 26 січня 2022 року Фото: укргідрометцентр

У четвер, 27 січня, сніг йтиме лише у західних областях. Тут повітря вдень прогріється до температури від 0 до 2 градусів тепла. У центрі, на сході та півночі країни очікується холодніша погода з температурою повітря від 4 до 8 градусів зі знаком мінус. На півдні: -1…-3.

[ + – ] Погода в Україні на 27 січня 2022 року Фото: укргідрометцентр

У п'ятницю, 28 січня, на більше території України термометри вдень покажуть плюсову температуру, хоч і не дуже високу, максимум до 2 градусів тепла. На сході та півночі збережеться прохолодна погода з температурою від -2 до -4. Опади у вигляді снігу скрізь, крім південних областей.