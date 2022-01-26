Самый продуктивный нардеп: Даниил Гетманцев

Процесс реформирования страны можно анализировать на основании Индекса реформ, который составляет Вокс Украина. По итогам 2021 года был составлен рейтинг самых активных реформаторов страны. Безусловным лидером по общему мнению экспертов стал Даниил Гетманцев.

Индекс реформ считается на основании анализа законодательных инициатив. Народный депутат выступает с той или иной инициативой, как только его законопроект принимают, в игру вступают эксперты. Они анализируют документ на предмет его важности и полезности, выставляют определенный бал. Рейтинг депутата представляет собой суммарный бал по всем принятым законопроектам, которые нардеп инициировал.

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При этом важно отметить, что принятый законопроект может оказаться не только неполезным для страны, но и антиреформаторским с точки зрения экспертов. В таком случае инициатива, а вместе с ней и депутат получат отрицательную оценку.

Имя каждого народного депутата в рейтинге связано сразу с двумя показателями: количеством законопроектов, которые были инициированы этим нардепом, и суммарной оценкой полезности и значимости законопроектов.

Лидером по итогам 2021 года стал Даниил Гетманцев, он предложил стране 18 законопроектов, которые стали законами. Его коллега по фракции Юлия Гришина заняла второе место в рейтинге, она предложила 16 законопроектов.

Господин Гетманцев обогнал коллег не только по количественным, но и по качественным показателям. Суммарный бал по всем инициативам Данила Гетманцева составляет 25,3, в то время, как уже упомянутая, Юлия Гришина набрала 17,3 балов. Это значит, что средняя экспертная оценка ее законопроектов составляет 1,08 бала. Средняя же оценка законопроектов депутата Гетманцева составляет 1,4 бала.

Таким образом, Даниил Гетманцев, по общему мнению 40 ведущих экспертов страны, стал главным реформатором 2021 года. А судя по январской активности нардепа, Гетманцев намерен бороться за первое место и в нынешнем году.