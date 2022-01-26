Найпродуктивніший нардеп: Данило Гетманцев

Процес реформування країни можна аналізувати на підставі Індексу реформ, який складає Вокс Україна. За підсумками 2021 року було складено рейтинг найактивніших реформаторів країни. Безумовним лідером на загальну думку експертів став Данило Гетманцев.

Індекс реформ розраховується на основі аналізу законодавчих ініціатив. Народний депутат виступає з тією чи іншою ініціативою, щойно його законопроект ухвалюють, у гру вступають експерти. Вони аналізують документ на предмет його важливості та корисності, виставляють певний бал. Рейтинг депутата являє собою сумарний бал за всіма прийнятими законопроектами, які нардеп ініціював.

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При цьому важливо зазначити, що ухвалений законопроект може виявитися не лише не корисним для країни, а й антиреформаторським з погляду експертів. У такому разі ініціатива, а разом із нею і депутат отримають негативну оцінку.

Ім'я кожного народного депутата у рейтингу пов'язане одразу з двома показниками: кількістю законопроектів, які були ініційовані цим нардепом, та сумарною оцінкою корисності та значущості законопроектів.

Лідером за підсумками 2021 став Данило Гетманцев, він запропонував країні 18 законопроектів, які стали законами. Його колега із фракції Юлія Гришина посіла друге місце у рейтингу, вона запропонувала 16 законопроектів.

Пан Гетманцев випередив колег не лише за кількісними, а й за якісними показниками. Сумарний бал за всіма ініціативами Данила Гетманцева становить 25,3, тоді як вже згадана Юлія Гришина набрала 17,3 балів. Це означає, що середня експертна оцінка її законопроектів становить 1,08 балів. Середня оцінка законопроектів депутата Гетманцева становить 1,4 бала.

Таким чином, Данило Гетманцев, на загальну думку 40 провідних експертів країни, став головним реформатором 2021 року. А, судячи з січневої активності нардепа, Гетманцев має намір боротися за перше місце і цього року.