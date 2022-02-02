Как бороться с главными угрозами безопасности технологии блокчейн?

Блокчейн — одно из крупнейших технологических достижений за последние 10 лет. Данная технология была разработана для торговли, обмена и иных операций с криптовалютами, такими как Биткоин, Эфириум, Лайткоин, Дэш, Кардано и пр.

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Каждой транзакции виртуальной монеты предоставляется запись в блокчейне, доступная для публичного просмотра, то есть каждому участнику блокчейн-пространства.

Блокчейн позволяет быстро и легко обрабатывать транзакционные данные, что объясняет его возросшую популярность на различных рынках онлайн-инвестирования.

Фактор онлайн-безопасности в блокчейне.

Именно в сущности работы блокчейна и заключается высокий уровень его безопасности. Так, если бы один блок в одной из цепочек был изменен, сразу стало бы очевидно, что он был кем-то подделан. Если бы хакеры хотели повредить систему блокчейна, им пришлось бы изменить каждый блок в цепочке во всех распределенных версиях цепочки.

Цепочки блоков, такие как биткойн и Эфириум, постоянно и непрерывно растут по мере добавления блоков в цепочку, что значительно повышает безопасность реестра.

Однако не все так радужно. В связи с возросшей популярностью, блокчейн привлек внимание всевозможных хакеров , скамеров и прочих цифровых мошенников. Ниже мы расскажем о наиболее актуальных на сегодняшний день проблемах безопасности, связанных с технологией блокчейн:

Уязвимости в конечных точках блокчейна.

Хотя блокчейн рекламируется как практически "полностью не поддающийся взлому", важно помнить, что большинство транзакций, проводимых на базе данной технологии имеют некоторую проблему с конечными точками. Например, результатом инвестиций или бартера на криптовалютном рынке может быть крупная сумма биткойнов, зачисляемая на электронный кошелек или виртуальный счет. Данные учетные записи кошельков могут быть не такими защищенными от хакеров, как фактические блоки в блокчейн-технологии.

Для облегчения транзакций на блокчейне может быть привлечено несколько сторонних поставщиков платежных решений. В число наиболее популярных примеров таких решений входят смарт-контракты и платежные платформы на базе блокчейн. Они также могут иметь сравнительно слабую защиту своих собственных приложений и веб-сайтов, что может привести к наличию уязвимости, и, как результат, риска взлома.

Проблемы с масштабируемостью.

Современные блокчейны являются крупнейшими из когда-либо созданных массивов данных, и по мере того, как технология продолжает набирать обороты, популярность и потребность в блокчейнах будет только расти. Это заставило некоторых экспертов по кибербезопасности насторожиться просто потому, что любые быстрорастущие проекты потенциально имеют слабые места в системе безопасности и могу таить угрозу для конфиденциальности персональных данных пользователей данной технологии.

Общие опасения специалистов связаны с тем, что по мере роста экосистемы блокчейна могут быть обнаружены и использованы дополнительные уязвимости. Еще одно опасение из этой же области – это то, что технологическая и техническая инфраструктура, поддерживающая блокчейн, станет более подверженной ошибкам разного рода.

Атаки на закрытые ключи пользователей.

В основе системы безопасности блокчейн лежит криптография с открытым ключом. Таким образом, неправильная реализация или обработка криптографических данных на базе открытого ключа может вызвать некоторые серьезные проблемы с безопасностью всей системы.

Допустим, подпись ключа будет плохо реализована в Вашем блокчейне, к примеру, с использованием одного и того же ключа для многократной подписи вместо иерархической проверки хэшей с помощью дерева Меркла. Данная потенциальная уязвимость может дать злоумышленнику шанс получить Ваш закрытый ключ из данных открытого ключа. Контроль над Вашим закрытым ключом означает владение всеми данными, связанными с Вами в блокчейне, то есть ведет к компрометации учетной записи или крипто кошелька.

В случае с криптовалютами это означает полное владение всеми Вашими виртуальными монетами. Хотя вероятность того, что это произойдет, очень мала, если Вы не используете действительно проблемный код для своего блокчейна.

Можно говорить о том, что основная проблема в данном случае заключается в неправильном обращении с Вашим закрытым ключом. Например, хранение его на зараженных компьютерах, в общедоступных сетях и т.д. В 2020 году произошел неприятный случай , при котором криптовалюта на сумму около 300 тысяч долларов была взломана из-за того, что пользователь оставил открытый ключ в Evernote.

Методы борьбы с возможными уязвимостями блокчейна.

Как же обезопасить себя и свои блокчейн активы от возможных атак хакеров? Вот несколько рекомендаций, следуя которым Вы сможете минимизировать риск угроз извне:

Важно следить за пулами майнинга Вашего блокчейна. Убедитесь, что любой пул, который нарушает лимит в 40%, перенаправляет часть своих майнеров в другие пулы.

Первое правило крипто трейдера – постоянно включенный VPN. В случае успешной атаки, пострадает не только Ваш крипто кошелек. Хакеры могут узнать Ваш email, контактный телефон, адрес проживания, и даже похитить Вашу личность, связав IP-адрес и адрес Блокчейн-кошелька. Доступная в любом VPN функция маскировки IP-адреса может обеспечить безопасность Ваших данных практически на 100%.

практически на 100%. Использование безопасных протоколов маршрутизации (один с сертификатами) может помочь предотвратить атаки маршрутизации на блокчейн.

Смарт-контакты должны быть тщательно проверены экспертами на наличие любых ошибок перед внедрением.

Создайте надежное сообщество (комьюнити) пользователей Вашего блокчейна и обновляйте их с помощью электронных писем, мессенджеров, информационных бюллетеней и пр. Особое внимание следует уделить правилам безопасного хранения закрытых ключей.