Як боротися з головними загрозами безпеці технології блокчейн?

Блокчейн — одне з найбільших технологічних досягнень за останні 10 років. Ця технологія була розроблена для торгівлі, обміну та інших операцій з криптовалютами, такими як Біткоїн, Ефіріум, Лайткоїн, Деш, Кардано та ін.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Кожній транзакції віртуальної монети надається запис у блокчейні, доступна для публічного перегляду, тобто кожному учаснику блокчейн-простору.

Блокчейн дозволяє швидко і легко обробляти транзакційні дані, що пояснює його популярність на різних ринках онлайн-інвестування.

Фактор онлайн-безпеки в блокчейні.

Саме в суті роботи блокчейну полягає високий рівень його безпеки. Так, якби один блок в одному з ланцюжків був змінений, відразу стало б очевидним, що він був кимось підроблений. Якби хакери хотіли пошкодити систему блокчейну, їм довелося б змінити кожен блок у ланцюжку у всіх розподілених версіях ланцюжка.

Ланцюжки блоків, такі як біткойн та Ефіріум, постійно і безперервно ростуть у міру додавання блоків у ланцюжок, що значно підвищує безпеку реєстру.

Проте не все так райдужно. У зв'язку зі зростанням популярності, блокчейн привернув увагу всіляких хакерів , скамерів та інших цифрових шахраїв. Нижче ми розповімо про найбільш актуальні на сьогодні проблеми безпеки, пов'язані з технологією блокчейн:

Вразливість у кінцевих точках блокчейну.

Хоча блокчейн рекламується як такий, що "повністю не піддається злому", важливо пам'ятати, більшість транзакцій, проведених з урахуванням цієї технології мають деяку проблему з кінцевими точками. Наприклад, результатом інвестицій або бартеру на криптовалютному ринку може бути велика сума біткоїнів, що зараховується на електронний гаманець або віртуальний рахунок. Дані облікові записи гаманців можуть бути не такими захищеними від хакерів, як фактичні блоки блокчейн-технології.

Для полегшення транзакцій на блокчейні може бути залучено кілька сторонніх постачальників платіжних рішень. До найбільш популярних прикладів таких рішень входять смарт-контракти та платіжні платформи на базі блокчейн. Вони також можуть мати порівняно слабкий захист своїх власних програм та веб-сайтів, що може призвести до наявності вразливості, і, як наслідок, ризику злому.

Проблеми з масштабованістю.

Сучасні блокчейни є найбільшими з будь-коли створених масивів даних, і в міру того, як технологія продовжує набирати обертів, популярність і потреба в блокчейнах зростатиме. Це змусило деяких експертів з кібербезпеки насторожитися просто тому, що будь-які швидкозростаючі проекти потенційно мають слабкі місця в системі безпеки і можуть загрожувати конфіденційності персональних даних користувачів даної технології.

Загальні побоювання фахівців пов'язані з тим, що зі зростанням екосистеми блокчейну можуть бути виявлені та використані додаткові вразливості. Ще одне побоювання з цієї ж сфери — це те, що технологічна і технічна інфраструктура, що підтримує блокчейн, стане більш схильною до різного роду помилок.

Атаки на закриті ключі користувачів.

В основі системи безпеки блокчейн лежить криптографія з відкритим ключем. Таким чином, неправильна реалізація або обробка криптографічних даних на базі відкритого ключа може спричинити деякі серйозні проблеми з безпекою всієї системи.

Допустимо, підпис ключа буде погано реалізований у Вашому блокчейні, наприклад, з використанням одного і того ж ключа для багаторазового підпису замість ієрархічної перевірки хешів за допомогою дерева Меркла. Ця потенційна вразливість може дати зловмиснику шанс отримати Ваш закритий ключ із даних відкритого ключа. Контроль за Вашим закритим ключем означає володіння всіма даними, пов'язаними з Вами в блокчейні, тобто веде до компрометації облікового запису або криптогаманця.

У випадку з криптовалютами, це означає повне володіння всіма Вашими віртуальними монетами. Хоча ймовірність того, що це станеться, дуже мала, якщо Ви не використовуєте дійсно проблемний код свого блокчейнау.

Можна говорити про те, що основна проблема в цьому випадку полягає у неправильному поводженні з Вашим закритим ключем. Наприклад, зберігання його на заражених комп'ютерах, загальнодоступних мережах і т.д. У 2020 році стався неприємний випадок , коли криптовалюта на суму близько 300 тисяч доларів була зламана через те, що користувач залишив відкритий ключ в Evernote.

Методи боротьби з можливими вразливістю блокчейну.

Як же убезпечити себе і свої блокчейн активи від можливих атак хакерів? Ось кілька рекомендацій, дотримуючись яких Ви зможете мінімізувати ризик загроз ззовні:

Важливо стежити за пулами майнінгу Вашого блокчейну. Переконайтеся, що будь-який пул, який порушує ліміт 40%, перенаправляє частину своїх майнерів в інші пули.

Перше правило крипто трейдера — постійно увімкнений VPN. У разі успішної атаки постраждає не тільки Ваш криптогаманець. Хакери можуть дізнатися Ваш email, контактний телефон, адресу проживання, і навіть викрасти Вашу особу, зв'язавши IP-адресу та адресу Блокчейн-гаманця. Доступна в будь-якому VPN функція маскування IP-адреси може забезпечити безпеку Ваших даних майже на 100%.

майже на 100%. Використання безпечних протоколів маршрутизації (один із сертифікатами) може допомогти запобігти атакам маршрутизації на блокчейн.

Смарт-контакти мають бути ретельно перевірені експертами на наявність будь-яких помилок перед впровадженням.

Створіть надійну спільноту (ком'юніті) користувачів Вашого блокчейну та оновлюйте їх за допомогою електронних листів, месенджерів, інформаційних бюлетенів та ін. Особливу увагу слід приділити правилам безпечного зберігання закритих ключів.