Украинка нарастила 10 метров ногтей и установила рекорд (фото)

За 18 лет работы маникюрщице пришла идея: хватит наращивать традиционную длину.

Украинка согласилась на наращивание ногтей, длина которых побила национальный рекорд. Суммарно ей нарастили 995 сантиметров искусственных ногтей, передает ТСН.

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Провести такую процедуру решила мастер маникюра из Броваров в Киевской области. По времени наращивание рекордных ногтей заняло более трех часов.

Мастер использовала 12,5 тысячи стразов и полкило геля. В итоге получились двухметровые ногти.

[ + – ] Украинка нарастила рекордные ногти

[ + – ] Девушка с двухметровыми ногтями

Модель, которая согласилась на процедуру, попробовала как оно – жить рекордно длинными ногтями: чесала голову, поднимала монетку с пола и чистила картофель.

"Я увидела, что есть мастера, которые наращивали ноготь в 1,5 метра, и начала интересоваться, а какая была длина самая большая. Оказалось, что больше никто официальный рекорд не устанавливал", – отметила маникюрщица.

После того, как рекорд был установлен, мастер маникюра сняла ногти и закрепила их на специальный браслет. В дальнейшем женщина планирует установить мировой рекорд.

До этого рекорд в этой номинации принадлежал мужчине с ногтями в 121 сантиметр длиной.

Напомним, гражданин Индии в пожилом возрасте срезал свои почти двухметровые ногти, которые он растил на левой руке всю жизнь.

Ранее сообщалось, что в Австралии мастера установили мировой рекорд синхронного массового массажа, который был занесен в Книгу Гиннеса.