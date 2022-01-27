Українка наростила 10 метрів нігтів і встановила рекорд (фото)
За 18 років роботи манікюрниці прийшла ідея: досить нарощувати традиційну довжину.
Українка погодилася на нарощування нігтів, довжина яких побила національний рекорд. Сумарно їй наростили 995 сантиметрів штучних нігтів, повідомляє ТСН.
Провести таку процедуру вирішила майстерка манікюру з Броварів у Київській області. За часом нарощування рекордних нігтів тривало понад три години.
Майстерка використала 12,5 тисячі стразів і пів кіло гелю. Зрештою вийшли двометрові нігті.
Модель, яка погодилася на процедуру, спробувала як воно — жити з рекордно довгими нігтями: чухала голову, піднімала монетку з підлоги та чистила картоплю.
"Я побачила, що є майстри, які нарощували ніготь в 1,5 метри, і почала цікавитися, а яка була довжина найбільша. З'ясувалося, що ніхто офіційний рекорд більше не встановлював", — зазначила манікюрниця.
Після того, як рекорд було встановлено, майстерка манікюру зняла нігті та закріпила їх на спеціальний браслет. Надалі жінка планує встановити світовий рекорд.
До цього рекорд у цій номінації належав чоловікові з нігтями 121 сантиметр завдовжки.
Нагадаємо, громадянин Індії у літньому віці зрізав свої майже двометрові нігті, які він вирощував на лівій руці все життя.
Раніше повідомлялося, що в Австралії майстри встановили світовий рекорд синхронного масового масажу, який був занесений до Книги Гіннеса.