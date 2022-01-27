Українка наростила 10 метрів нігтів і встановила рекорд (фото)

За 18 років роботи манікюрниці прийшла ідея: досить нарощувати традиційну довжину.

Українка погодилася на нарощування нігтів, довжина яких побила національний рекорд. Сумарно їй наростили 995 сантиметрів штучних нігтів, повідомляє ТСН.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Провести таку процедуру вирішила майстерка манікюру з Броварів у Київській області. За часом нарощування рекордних нігтів тривало понад три години.

Майстерка використала 12,5 тисячі стразів і пів кіло гелю. Зрештою вийшли двометрові нігті.

[ + – ] Українка наростила рекордні нігті

[ + – ] Дівчина з двометровими нігтями

Модель, яка погодилася на процедуру, спробувала як воно — жити з рекордно довгими нігтями: чухала голову, піднімала монетку з підлоги та чистила картоплю.

"Я побачила, що є майстри, які нарощували ніготь в 1,5 метри, і почала цікавитися, а яка була довжина найбільша. З'ясувалося, що ніхто офіційний рекорд більше не встановлював", — зазначила манікюрниця.

Після того, як рекорд було встановлено, майстерка манікюру зняла нігті та закріпила їх на спеціальний браслет. Надалі жінка планує встановити світовий рекорд.

До цього рекорд у цій номінації належав чоловікові з нігтями 121 сантиметр завдовжки.

Нагадаємо, громадянин Індії у літньому віці зрізав свої майже двометрові нігті, які він вирощував на лівій руці все життя.

Раніше повідомлялося, що в Австралії майстри встановили світовий рекорд синхронного масового масажу, який був занесений до Книги Гіннеса.