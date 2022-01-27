В Киеве женщина с трехлетним ребенком пыталась прыгнуть с 12 этажа (фото, видео)

Правоохранителям о намерении женщины покончить с собой и ребенком сообщила ее мать вечером 26 января.

В Киеве в Дарницком районе полицейские больше часа спасали 32-летнюю женщину, которая закрылась на балконе и хотела прыгнуть с 3-летним ребенком с 12 этажа, сообщили в Нацполиции столицы.

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Правоохранители больше часа пытались убедить женщину не совершать самоубийство.

С момента поступления вызова полицейский по мобильному длительное время отвлекал женщину разными вопросами, чтобы за это время подоспели спасатели и успели спуститься с квартиры этажом выше.

Когда работники ГСЧС спустились с 13 этажа, спасатели сразу взломали дверь квартиры и полиция смогла попасть в дом.

[ + – ] Женщина хотела прыгнуть с балкона [ + – ] балкон, с которого женщина собиралась прыгнуть [ + – ] полиция с ребенком

Правоохранители нашли женщину на балконе и затащили ее внутрь, а 3-летнего мальчика успокоили, так как он испугался из-за действий матери. Малыша по имени Максим осмотрели медработники и передали его бабушке.

Женщиной, которая пыталась совершить суицид, оказалась уроженка Кропивницкого. Ей грозит статья о покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка, за что предусмотрен срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Днепре девушка решила прыгнуть с Центрального моста, но ее в последний момент спасли патрульные.

Еще одну попытку самоубийства правоохранители предотвратили в Киеве на мосту Патона, когда 22-летняя девушка хотела прыгнуть вниз.