У Києві жінка з трирічною дитиною намагалася стрибнути з 12 поверху (фото, відео)

Правоохоронцям про намір жінки накласти на себе руки разом із дитиною повідомила її мати ввечері 26 січня.

У Києві в Дарницькому районі поліцейські понад годину рятували 32-річну жінку, яка закрилася на балконі та хотіла стрибнути з 3-річною дитиною з 12 поверху, повідомили в Нацполіції столиці.

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Правоохоронці понад годину намагалися переконати жінку не вчиняти самогубство.

З моменту надходження виклику поліцейський по мобільному тривалий час відволікав жінку різними питаннями, щоб за цей час наспіли рятувальники та встигли спуститися з квартири поверхом вище.

Коли працівники ДСНС спустилися з 13 поверху, рятувальники одразу зламали двері квартири та поліція змогла потрапити до будинку.

[ + – ] Жінка хотіла стрибнути з балкону [ + – ] Балкон, з якого жінка збиралася стрибнути [ + – ] Поліція з дитиною

Правоохоронці знайшли жінку на балконі та затягли її всередину, а 3-річного хлопчика заспокоїли, бо він злякався через дії матері. Малюка на ім'я Максим оглянули медпрацівники та передали його бабусі.

Жінкою, яка намагалася скоїти суїцид, виявилася уродженка Кропивницького. Їй загрожує стаття про замах на умисне вбивство малолітньої дитини, за що передбачено термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі дівчина вирішила стрибнути з Центрального мосту, але її останньої миті врятували патрульні.

Ще одній спробі самогубства правоохоронці запобігли в Києві на мосту Патона, коли 22-річна дівчина хотіла стрибнути вниз.