Никакие медицинские заключения не гарантируют защиту от шутинга в армии, — психиатр

Психиатр Александр Иванов рассказал Фокусу, почему случаи шутинга в армии не зависят от проведения военно-психиатрической экспертизы и ее качества

Ночью 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" 20-летний солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Пять человек погибло, еще пятеро ранены. По словам Руслана Музычука, спикера Нацгвардии, отклонений у парня не наблюдалось, при этом спикер отметил, что Рябчук входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, заявил, что следствие изучит, как он проходил медицинскую комиссию, по результатам которой ему предоставили доступ к боевому оружию.

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Фокус спросил у психиатра Александра Иванова, действительно ли военно-психиатрическая экспертиза может стать гарантией предотвращения таких прецедентов и насколько качественно она проходит.

Можно ли доверять результатам военно-психиатрической экспертизы, которую проходят призывники?

— Я 15 лет отработал в военкомате. У меня проходили экспертизу по 120-150 человек в день. Естественно, качество такой экспертизы не очень. Да, у меня никто не прошел в армию с какими-то проблемами, я не пропускал. Но тем не менее, когда такой огромный поток людей, сделать это качественно просто нереально.

Они [призывники] не проходят какие-то специальные тесты, это просто опрос человека. Условно говоря, его спрашивают, чем Луна отличается от Солнца, то есть, что-то такое совершенно примитивное. И таких людей проходят через кабинет сотни. Так что, если сказать, что это качественные осмотры, это будет неправдой.

Как это проходит в других странах?

— В других странах это более качественное, профессиональное обследование, там составляется психологический портрет личности. На одного пациента отводится два-три часа, а у нас это две-три минуты – и все.

Может ли вообще военно-психиатрическая экспертиза, даже более качественная, гарантировать, что таких прецедентов не будет?

— Дать гарантии, что таких случаев не будет, невозможно. Потому что в какой-то момент какому-то человеку придет в голову мысль: "У меня есть доступ к оружию, пойду всех постреляю", предсказать это нереально. Я не вижу ни одного способа предотвратить это каким-либо способом.

Учитывая, что солдаты в армии постоянно сталкиваются и с буллингом, и с прессингом, как часто для них надо вообще проводить психологические или психиатрические осмотры? Помогут ли в этом случае более частые беседы со специалистами?

— Нет. Для этого нужно сделать максимально комфортную службу в армии, вот это самое главное. Да, буллинг и все остальное провоцирует на такие поступки. Насколько я знаю, в израильской армии таких случаев расстрела не бывает. Это при том, что служат все, но там максимально благожелательное отношение к служащим.

В Украине какой срок действия военно-психиатрического заключения?

— Осмотр психиатра действителен лишь на момент осмотра. Что было за две минуты до осмотра, что будет через две минуты после осмотра — никто не знает. То есть, доктор расписывается только под тем, что он видел на момент осмотра и все. Нельзя сказать, что это заключение действует полгода или год — это просто бред.