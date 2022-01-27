Жодні медичні висновки не гарантують захисту від шутингу в армії, — психіатр

Психіатр Олександр Іванов розповів Фокусу, чому випадки шутингу в армії не залежать від проведення військово-психіатричної експертизи та її якості.

Вночі 27 січня у Дніпрі на території заводу "Південмаш" 20-річний солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. П'ятеро людей загинуло, ще п'ятеро поранено. За словами Руслана Музичука, спікера Нацгвардії, відхилень у хлопця не спостерігалося, при цьому речник зазначив, що Рябчук входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ заявив, що слідство вивчить, як він проходив медичну комісію, за результатами якої йому надали доступ до бойової зброї.

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Фокус запитав у психіатра Олександра Іванова, чи справді військово-психіатрична експертиза може стати гарантією запобігання таким прецедентам і наскільки якісно вона проходить.

Чи можна довіряти результатам військово-психіатричної експертизи, яку проходять призовники?

— Я 15 років відпрацював у військкоматі. У мене проходили експертизу по 120-150 осіб на день. Звичайно, якість такої експертизи не дуже. Так, у мене ніхто не пройшов до армії з якимись проблемами, я не пропускав. Проте, коли такий величезний потік людей, зробити це якісно просто нереально.

Вони [призовники] не проходять якихось спеціальних тестів, це просто опитування людини. Умовно кажучи, її запитують, чим Місяць відрізняється від Сонця, тобто щось таке абсолютно примітивне. І таких людей проходять через кабінет сотні. Тож якщо сказати, що це якісні огляди, це буде неправдою.

Як це відбувається в інших країнах?

— В інших країнах це якісніше, професійніше обстеження, там складається психологічний портрет особистості. На одного пацієнта приділяється дві-три години, а у нас це дві-три хвилини — і все.

Чи може взагалі військово-психіатрична експертиза, навіть якісніша, гарантувати, що таких прецедентів не буде?

— Дати гарантії, що таких випадків не буде неможливо. Тому що в якийсь момент якійсь людині спаде на думку: "У мене є доступ до зброї, піду всіх перестріляю", передбачити це нереально. Я не бачу жодного способу запобігти цьому будь-яким чином.

З огляду на те, що солдати в армії постійно стикаються і з булінгом, і з пресингом, як часто для них треба взагалі проводити психологічні чи психіатричні огляди? Чи допоможуть у цьому випадку частіші розмови з фахівцями?

— Ні. Для цього потрібно зробити максимально комфортну службу в армії, це найголовніше. Так, булінг і все інше провокує на такі вчинки. Наскільки я знаю, в ізраїльській армії таких випадків не буває. Це при тому, що служать усі, але там дуже доброзичливе ставлення до службовців.

В Україні який термін дії військово-психіатричного ув'язнення?

— Огляд психіатра дійсний лише на момент огляду. Що було за дві хвилини до огляду, що буде за дві хвилини після огляду — ніхто не знає. Тобто лікар розписується тільки під тим, що він бачив на момент огляду і все. Не можна сказати, що цей висновок діє пів року чи рік — це просто маячня.