Комиссия по регулированию азартных игр выдала лицензию IBOX BANK

Первым украинским банком, получившим лицензию на обслуживание игорного бизнеса, стал IBOX BANK. Такое решение было принято Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей 27 января 2022 года.

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"Мы гордимся тем, что транзакционный банк IBOX BANK стал первым в истории Украины украинским банком, получившим лицензию КРАИЛ на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса. С получением этой лицензии IBOX BANK намерен занять и удерживать лидирующие позиции на рынке услуг в сфере азартных игр, предложив первыми для наших клиентов весь спектр сервиса, необходимый для успешной работы, а также задать самые высокие стандарты предоставляемых услуг", – заявил председатель правления АО "АЙБОКС БАНК" Петр Мельник.

В сентябре прошлого года IBOX BANK запустил услугу эквайринга для казино с игровой лицензией КРАИЛ в Украине. Банк может осуществлять прием платежей в пользу лицензионных казино в Украине, используя специальный MCC 7995: транзакции по азартным играм.

АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) – классический универсальный банк, предоставляющий все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам любой формы собственности. С 2020 года IBOX Bank стал транзакционным банком полного цикла. По итогам 2021 года доход IBOX BANK (АО "АЙБОКС БАНК") увеличился в пять раз, а общие активы банка выросли на 90% – до 3,8 млрд грн. Кредитно-инвестиционный портфель увеличился на 67%, а балансовый капитал – на 136%. В результате в 2021 банк показал финансовый результат на 378% больше, чем в предыдущем году.

В Украине зарегистрировано 28 брендов-организаторов азартных игр. Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", предусматривающий легализацию и государственное регулирование азартных игр, был принят Верховной Радой 14 июля 2020 г. и вступил в силу 13 августа 2020 года. По состоянию на ноябрь 2021 доходы от продажи лицензий на игорный бизнес составили 1,34 млрд грн. На 2022 год, согласно государственному бюджету, предусмотрено поступление 760 млн грн от продажи лицензий игорному бизнесу. Также ожидает рассмотрения законопроект о снижении налоговой нагрузки на сферу азартных игр.