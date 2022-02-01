Комісія з регулювання азартних ігор видала ліцензію IBOX BANK

Першим українським банком, який отримав ліцензію на обслуговування грального бізнесу, став IBOX BANK. Таке рішення було прийнято Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей 27 січня 2022 року.

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"Ми пишаємося тим, що транзакційний банк IBOX BANK став першим в історії України українським банком, який отримав ліцензію КРАIЛ на ведення діяльності у сфері грального бізнесу. З отриманням цієї ліцензії IBOX BANK має намір зайняти і утримувати лідируючі позиції на ринку послуг у сфері азартних ігор, запропонувавши першими для наших клієнтів весь спектр сервісу, необхідний для успішної роботи, а також задати найвищі стандарти послуг, що надаються", – заявив голова правління АТ "АЙБОКС БАНК" Петро Мельник.

У вересні минулого року IBOX BANK запустив послугу еквайрингу для казино з гральною ліцензією КРАІЛ в Україні. Банк може здійснювати прийом платежів на користь ліцензійних казино в Україні, використовуючи спеціальний MCC 7995: транзакції з азартних ігор.

АЙБОКС БАНК (IBOX BANK) – класичний універсальний банк, який надає всі види банківських послуг як фізичним, так і юридичним особам будь-якої форми власності. З 2020 році IBOX Bank став транзакційним банком повного циклу. За підсумками 2021 року дохід IBOX BANK (АТ "АЙБОКС БАНК") збільшився уп’ятеро, а загальні активи банку зросли на 90% — до 3,8 млрд грн. Кредитно-інвестиційний портфель збільшився на 67%, а балансовий капітал – на 136%. В результаті у 2021-му банк показав фінансовий результат на 378% більше, ніж у попередньому році.

В Україні зареєстровано 28 брендів-організаторів азартних ігор. Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор, був прийнятий Верховною Радою 14 липня 2020 року і набув чинності 13 серпня 2020 року. Станом на листопад 2021 року доходи від продажу ліцензій на гральний бізнес склали 1,34 млрд грн. На 2022 рік, згідно з державним бюджетом, передбачено надходження 760 млн грн від продажу ліцензій гральному бізнесу. Також очікує на розгляд законопроект щодо зниження податкового навантаження на гральний бізнес.