Инфраструктуру Украины интегрируют в Трансъевропейскую транспортную сеть — Мининфраструктуры

Украинские автомобильные и железные дороги, а также водные артерии планируют интегрировать в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). Об этом шла речь во время онлайн-встречи с профильными представителями Еврокомиссии, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

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На встрече обсуждались также имплементация Соглашения о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом, развитие экологичного и водного транспорта, корпоративная реформа "Укрзализныци" и многое другое.

Со стороны Еврокомиссии в переговорах участвовали генеральный директор Директората по мобильности и транспорту Генрик Хололей и заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и переговоров о расширении Катарина Матернова.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков напомнил, что ЕС является ключевым партнером в реализации многих значимых инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Европейские партнеры Украины разделяют позицию по приоритетности инвестиций государства в инфраструктуру, ведь это необходимое условие для развития регионов, единства страны и его интеграции в европейскую транспортную сеть", — отметил министр.

Для продолжения сотрудничества в развитии украинской инфраструктуры будет сформирован перечень флагманских проектов в дорожной и водной инфраструктуре, на железной дороге и в области электротранспорта.

Кроме этого, уже сейчас идет работа по включению в региональные карты TEN-T некоторых транспортных маршрутов: дороги Н-01 Киев – Знаменка, железнодорожных участков Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск через Долину, а также рек Днепр и Южный Буг.

Продолжается также имплементация Соглашения о Совместном авиа-пространстве. Необходимый для этого законопроект уже ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады.

Министр также напомнил, что в Украине реализуется совместный с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) проект "Городской общественный транспорт Украины". Его вторая фаза предусматривает выделение финансирования в размере 200 млн евро.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что за два года реализации "Большой стройки" в Украине, в том числе за счет финансирования европейскими финансовыми организациями, было построено и отремонтировано около 40% всей сети основных дорог, или 14 000 км.