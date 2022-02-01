Інфраструктуру України інтегрують у Транс'європейську транспортну мережу — Мінінфраструктури

Українські автомобільні дороги, залізницю, а також водні артерії планується інтегрувати до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T). Про це йшлося під час онлайн-зустрічі з профільними представниками Єврокомісії, повідомило Міністерство інфраструктури України.

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На зустрічі обговорювалися також імплементація Угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом, розвиток екологічного та водного транспорту, корпоративна реформа "Укрзалізниці" та багато іншого.

З боку Єврокомісії в переговорах взяли участь генеральний директор Директорату з мобільності та транспорту Генрік Хололей та заступниця генерального директора Директорату з питань добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков нагадав, що ЄС є ключовим партнером у реалізації багатьох визначних інфраструктурних проєктів, у тому числі у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Європейські партнери України поділяють позицію щодо пріоритетності інвестицій держави в інфраструктуру, адже це необхідна умова для розвитку регіонів, єдності країни та її інтеграції в європейську транспортну мережу", — зазначив міністр.

Для продовження співпраці у розвитку української інфраструктури буде сформовано перелік флагманських проєктів у дорожній та водній інфраструктурі, на залізниці та в галузі електротранспорту.

Окрім цього, вже зараз триває робота з включення до регіональних карт TEN-T деяких транспортних маршрутів: дороги Н-01 Київ – Знам'янка, залізничних ділянок Коростень – Житомир – Бердичів та Стрий – Івано-Франківськ через Долину, а також річок Дніпро та Південний Буг.

Продовжується також імплементація Угоди про Спільний авіапростір. Необхідний для цього законопроєкт уже очікує на передачу на розгляд Верховної Ради.

Міністр також нагадав, що в Україні реалізується спільний із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєкт "Міський громадський транспорт України". Його друга фаза передбачає виділення фінансування у розмірі 200 млн євро.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за два роки реалізації "Великого будівництва" в Україні, у тому числі коштом фінансування європейськими фінансовими організаціями, було збудовано та відремонтовано близько 40% усієї мережі основних доріг, або 14 000 км.