Лидер контейнерного рынка Украины бьет рекорды, — СМИ

Количество контейнерных грузов, обработанных в 2021 году на причалах Одесского порта №№ 2, 1-К и 2-к, которыми оперирует ГП "Контейнерный терминал Одесса" (ГП "КТО"), составляет 390 808 TEU, то есть рост на 5,1% по сравнению с 2020 годом. В декабре 2021 года ГП "КТО" было обработано 37 856 TEU, что является абсолютным рекордом месячной перевалки контейнеров терминалами в Украине за последние 12 лет. Об этом свидетельствуют оперативные данные ГП "Администрация морских портов Украины" (ГП "АМПУ"), передает УНИАН.

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"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, связанные прежде всего со сложной эпидемической ситуацией во всем мире и перебоями в логистических цепочках поставок, что привело даже к некоторому уменьшению общего объема контейнерных грузов на рынке Украины по 2021 год в сравнении с 2020 годом, компания в прошлом году увеличила контейнерооборот в TEU на 5,1 % за счет развития существующих и привлечения новых сервисов нашей клиентуре, которая довольна и пользуется высоким уровнем сервиса ГП "КТО" по европейским стандартам", — комментирует генеральный директор ГП "КТО" Анастас Коккин.

"Так, в августе 2021 года контейнерная линия Medkon открыла новый еженедельный сервис на терминале, что предоставляет значительные возможности для увеличения контейнерных грузопотоков. Кроме того, в конце прошлого года наши многочисленные клиенты получили ожидаемый очередной апгрейд современного и высокотехнологичного веб-сервиса ГП "КТО", прежде был запущен к работе новый модуль веб-портала для оформления электронных поручений по погрузке контейнеров на суда, что свидетельствует об успешном продолжении внедрения терминалом современных ИТ-решений и дигитализации документооборота", — рассказал исполнительный директор по коммерции ГП "КТО" Игоря Яровенко.

Напомним, ГП "Контейнерный терминал Одесса" является дочерней структурой немецкого логистического концерна HHLA AG (головной офис – г. Гамбург, ФРГ). Оперирует контейнерным терминалом Одесского порта с 01.07.2021 г. и является лидером отечественного рынка перевалки контейнеров в портах и одним из ведущих игроков контейнерного рынка Черного моря. Компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в отрасли: за 20 лет инвестировала в развитие производственных мощностей порта более 170 млн. евро, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в Одесском регионе, так всего за 20 лет работы в целом было уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на сумму свыше 3 миллиардов гривень.