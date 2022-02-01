Лідер контейнерного ринку України б"є рекорди, — ЗМІ

Кількість контейнерних вантажів, оброблених у 2021 році на причалах Одеського порту №№ 2, 1-к і 2-к, якими оперує ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" (ДП "КТО"), становить 390 808 TEU, тобто зростання на 5,1% у порівнянні з 2020 роком. У грудні 2021 року ДП "КТО" було оброблено 37 856 TEU, що є абсолютним рекордом місячної перевалки контейнерів терміналами в Україні за останні 12 років. Про це свідчать оперативні дані ДП "Адміністрація морських портів України" (ДП "АМПУ"), передає УНІАН.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Попри несприятливі зовнішні фактори, пов’язані насамперед зі складною епідемічною ситуацією у всьому світі та перебоями у логістичних ланцюжках постачань, що призвело до навіть певного зменшення загального об’єму контейнерних вантажів на ринку України за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком, компанія минулого року наростила контейнерообіг у TEU на 5,1 % за рахунок розвитку існуючих та залучення нових сервісів нашої клієнтурі, яка задоволена та користується високим рівнем сервісу ДП "КТО" за європейськими стандартами", — коментує генеральний директор ДП "КТО" Анастас Коккін.

"Так, у серпні 2021 року контейнерна лінія Medkon відкрила новий щотижневий сервіс на терміналі, що надає значні можливості для збільшення контейнерних вантажопотоків. Крім того, наприкінці минулого року наші багаточисленні клієнти отримали очікуваний черговий апгрейд сучасного та високотехнологічного веб-сервісу ДП "КТО", насамперед був запущений до роботи новий модуль веб-порталу для оформлення електронних доручень щодо навантаження контейнерів на судна, що свідчить про успішне продовження впровадження терміналом сучасних IТ-рішень та дігіталізації документообігу", — розповів виконавчий директор з комерції ДП "КТО" Ігор Яровенко.

Нагадаємо, ДП "Контейнерний термінал Одеса" є дочірньою структурою німецького логістичного концерну HHLA AG (головний офіс – м. Гамбург, ФРН). Оперує контейнерним терміналом Одеського порту з 01.07.2021 р. та є лідером вітчизняного ринку перевалки контейнерів у портах і одним з провідних гравців контейнерного ринку Чорного моря. Компанія є одним з найбільших іноземних інвесторів у галузі: за 20 років інвестувала у розвиток виробничих потужностей порту понад 170 млн. євро, а також одним з найбільших платників податків в Одеському регіоні, так всього за 20 років роботи загалом було сплачено податків та зборів до бюджетів всіх рівнів на суму понад 3 мільярдів гривень.