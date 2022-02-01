Украинские пограничники изъяли у контрабандистов современный вертолет (фото, видео)

Конфискованный Aerospatiale Alouette III, стоимостью более $150 тысяч, был спрятан в горной местности. Предполагается, что на нем перевозили нелегальных мигрантов.

В ночь на 31 января в Хустском районе Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы Украины провели совместную спецоперацию со своими коллегами из Венгрии и пресекли попытку незаконного пересечения границы подозреваемыми в контрабанде с использованием многоцелевого вертолета Aerospatiale Alouette III. Его стоимость оценивается свыше 150 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Вертолет был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в Хустском районе, спрятанным в труднодоступной горной местности. В его салоне были найдены сигаретные пачки. Вместе с тем, сотрудники правоохранительного ведомства допускают, что вертолет мог использоваться для перемещения нелегальных мигрантов на территорию соседних государств.

[ + – ] Вертолет контрабандистов Фото: пресс-служба Госпогранслужбы [ + – ] Вертолет контрабандистов [ + – ] Вертолет контрабандистов [ + – ] Вертолет контрабандистов

Оперативники ведут поиск лиц, связанных с этой незаконной деятельностью. Проводится досудебное расследование по статье Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил международных полетов", вертолет взят под охрану.

Вертолет Aerospatiale Alouette III

Вертолет Aerospatiale Alouette III, грузоподъемностью 750 кг и вместительностью до 6 пассажиров, выпускается французской фирмой Eurocopter France.

Он развивает скорость порядка 185 км/ч и может преодолевать расстояние в более, чем 550 км. В багажнике вертолета может поместиться до полусотни ящиков сигарет. Первая модель этих вертолетов была испытана в 1959 году, в дальнейшем было выпущено несколько моделей.

Ранее Фокус сообщал, что контрабандисты попытались завезти в Украину 140 тысяч пачек сигарет из соседней Беларуси, из которой, даже несмотря на санкции, продолжают поступать контрабандные сигареты.