Українські прикордонники вилучили в контрабандистів сучасний гелікоптер (фото, відео)

Конфіскований Aerospatiale Alouette III, вартістю понад $150 тисяч, був захований у гірській місцевості. Передбачається, що ним перевозили нелегальних мігрантів.

У ніч на 31 січня у Хустському районі Закарпатської області співробітники Держприкордонслужби України провели спільну спецоперацію зі своїми колегами з Угорщини та запобігли спробі незаконного перетину кордону підозрюваними у контрабанді з використанням багатоцільового вертольота Aerospatiale Alouette III. Його вартість оцінюється в понад 150 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Вертоліт був виявлений під час пошукових заходів у Хустському районі, захованим у важкодоступній гірській місцевості. У його салоні було знайдено цигаркові пачки. Водночас, працівники правоохоронного відомства припускають, що гелікоптер міг використовуватися для переміщення нелегальних мігрантів на територію сусідніх держав.

[ + – ] Вертоліт контрабандистів Фото: пресслужба Дерприкордонної служби [ + – ] Вертоліт контрабандистів [ + – ] Вертоліт контрабандистів [ + – ] Вертоліт контрабандистів

Оперативники проводять пошук осіб, пов'язаних з цією незаконною діяльністю. Проводиться досудове розслідування за статтею Кримінального Кодексу України "Порушення правил міжнародних польотів", гелікоптер взято під охорону.

Вертоліт Aerospatiale Alouette III

Вертоліт Aerospatiale Alouette III, вантажопідйомністю 750 кг та місткістю до 6 пасажирів, випускається французькою фірмою Eurocopter France.

Він розвиває швидкість близько 185 км/год і може долати відстань у понад 550 км. У багажнику гелікоптера може поміститися до пів сотні ящиків цигарок. Перша модель цих вертольотів була випробувана у 1959 році, надалі було випущено кілька моделей.

Раніше Фокус повідомляв, що контрабандисти спробували завезти в Україну 140 тисяч пачок цигарок із сусідньої Білорусі, з якої, навіть незважаючи на санкції, продовжують надходити контрабандні цигарки.