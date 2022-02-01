Секретарь СНБО Данилов назвал COVID-19 "мировой биологической войной" (видео)

Чиновник выразил мнение, что мир "стыдливо называет пандемией" события, произошедшие в китайском Ухане в декабре 2019-го.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у коронавируса неестественное происхождение, а пандемию COVID-19 он назвал первой большой биологической войной. Об этом Данилов заявил в эфире канала ICTV.

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[ + – ] Данилов о происхождении коронавируса с 16:30.

"Я один из немногих, кто считает (и отстаивает свою точку зрения), что в декабре 2019 года началась первая крупная биологическая мировая война и она продолжается", — заявил Данилов, добавив, что мир стыдливо называет пандемией последствия тех событий, которые начались в декабре 2019 года на рынке морепродуктов в китайском Ухане.

"Это мое мнение, я его придерживался изначально. К большому сожалению, если бы было доказало естественное происхождение, об этом бы уже давно четко сказали мировые ученые", — отметил Данилов.

По словам чиновника, он не знает, кто начал войну, но "мы знаем, откуда все началось".

Исследователи придерживаются разных мнений относительно происхождения коронавирусной инфекции. В марте 2021 года представители ВОЗ опубликовали отчет, в котором сообщалось о том, что наиболее вероятный путь передачи вируса — от животного человеку. Высказывается версия и об утечке вируса из лаборатории.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению секретаря СНБО, выполнение Минских соглашений приведет к разрушению Украины. В интервью американскому изданию Associated Press Алексей Данилов заявил, что эти договоренности были подписаны "под дулом российских пушек", причем представители Германии и Франции спокойно наблюдали за всем этим процессом.