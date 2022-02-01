Секретар РНБО Данілов назвав COVID-19 "світовою біологічною війною" (відео)

Чиновник висловив думку, що світ "соромно називає пандемією" події, що відбулися в китайському Ухані у грудні 2019-го.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що коронавірус має неприродне походження, а пандемію COVID-19 він назвав першою великою біологічною війною. Про це Данілов заявив в ефірі каналу ICTV.

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[ + – ] Данілов про походження коронавірусу з 16:30.

"Я один з небагатьох, хто вважає (і відстоює свою точку зору), що у грудні 2019 року почалася перша велика біологічна світова війна і вона продовжується", — заявив Данілов, додавши, що світ сором'язливо називає пандемією наслідки тих подій, що почалися в грудні 2019 року на ринку морепродуктів у китайському Ухані.

"Ця моя думка, я її дотримувався спочатку. На превеликий жаль, якби було доведено природне походження, про це вже давно чітко сказали б світові вчені", — зазначив Данілов.

За словами чиновника, він не знає, хто розпочав війну, але "ми знаємо, звідки все почалося".

Дослідники дотримуються різних думок щодо походження коронавірусної інфекції. У березні 2021 року представники ВООЗ опублікували звіт, у якому повідомлялося про те, що найімовірніший шлях передачі вірусу — від тварини. Висловлюється версія і про витік вірусу з лабораторії.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку секретаря РНБО, виконання Мінських угод призведе до руйнації України. В інтерв'ю американському виданню Associated Press Олексій Данілов заявив, що ці домовленості були підписані "під дулом російських гармат", причому представники Німеччини та Франції спокійно спостерігали за цим процесом.