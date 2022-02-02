Наркологические клиники Киева: современные методы лечения

Многие представители современного общества страдают различными видами зависимости. Избавиться от патологий, связанных с употреблением сильнодействующих психотропных препаратов и тяги к алкоголю, реально — в этом помогут наркологические клиники Киева.

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Данный текст расскажет о методике лечения пациентов в медицинских центрах по борьбе с зависимостью и познакомит с одной из лучших наркоклиник столицы — "MedicoMente".

Какие патологии лечат в наркологических центрах

Клиники наркологического профиля практикуют лечение различных видов зависимости:

наркотической — вследствие приема героина, опия, метадона, кокаина, марихуаны, амфетаминов, аптечных и прочих наркотиков;

алкогольной — пристрастие к спиртным напиткам, вызывающее необходимость употреблять их постоянно и в больших дозах;

токсикомания — вдыхание химикатов, летучих веществ типа клея, бензина, растворителей, красок, лаков и ядов для насекомых;

игромания — патологическая склонность к тотализаторам, казино и иного рода азартным играм.

Штат наркологических центров включает специалистов по наркологии, психологии, психиатрии, анестезиологов и сотрудников, занимающихся лабораторными анализами. Такого рода исследования, а также обследование пациентов с помощью высокотехнологичной аппаратуры помогает поставить правильный диагноз, точно определив степень зависимости пациента и состояние его организма.

На основании этих данных больным назначается курс лечения и реабилитации, необходимый для закрепления результата и профилактики рецидивов.

Особенности и преимущества современного лечения в клинике "МедикоМенте"

Наркологическим центром, в котором работают специалисты с высоким уровнем профессионализма, является клиника "MedicoMente".

Свои медицинские услуги данное учреждение оказывает на основании лицензии и сертификата, выданного Министерством здравоохранения.

Принципами работы клиники является индивидуальный подход к пациентам, полнота диагностики, использование эксклюзивных авторских методик лечения и постоянный мониторинг состояния здоровья больных.

Лечение наркозависимых и страдающих алкоголизмом людей выполняется поэтапно.

Первая консультация нарколога. Она позволяет оценить сущность и масштабы проблемы, уточнить ее причины. Диагностические мероприятия. Результаты исследований дают целостную картину физического и психического состояния пациента, помогают определиться с содержанием и продолжительностью курса терапии. Программа, включающая медикаментозное, аппаратное и терапевтическое лечение, предполагает нахождение больных под постоянным контролем врачей. Восстановительный период предполагает массаж, аппаратную очистку крови и процедуры по восстановлению ЦНС.

Наркологическое лечение в клинике "МедикоМенте" отличается множеством плюсов:

комфортные условия пребывания пациентов в стационаре;

анонимность лечения;

использование оборудования новейшего поколения и высокоэффективных препаратов;

профессионализм сотрудников;

умеренные цены.

Особое внимание специалисты центра уделяют больным, поступившим в критическом состоянии: на время снятия абстинетного синдрома (ломки) пациент погружается в состояние медицинского сна, поэтому такой процесс для него безболезнен.

После завершения лечения специалисты клиники поддерживают связь со своими бывшими пациентами, предоставляя им помощь и поддержку в течение года после выписки.

Лицензия Минздрава Украины от 04.04.2019 г. № 726