Наркологічні клініки Києва: сучасні методи лікування

Багато представників сучасного суспільства страждають на різні види залежності. Позбутися патологій, пов'язаних із вживанням сильнодієвих психотропних препаратів і потягу до алкоголю, реально — у цьому допоможуть наркологічні клініки Києва.

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Цей текст розповість про методику лікування пацієнтів у медичних центрах боротьби із залежністю та познайомить з однією з найкращих наркоклінік столиці — "MedicoMente".

Які патології лікують у наркологічних центрах

Клініки наркологічного профілю практикують лікування різних видів залежності:

наркотичної — унаслідок прийому героїну, опію, метадону, кокаїну, марихуани, амфетамінів, аптечних та інших наркотиків;

алкогольної — пристрасть до спиртних напоїв, що викликає необхідність вживати їх постійно й у великих дозах;

токсикоманія — вдихання хімікатів, летких речовин типу клею, бензину, розчинників, фарб, лаків та отрут для комах;

ігроманія — патологічна схильність до тоталізаторів, казино й інших азартних ігор.

Штат наркологічних центрів враховує фахівців із наркології, психології, психіатрії, анестезіологів і співробітників, які займаються лабораторними аналізами. Такі дослідження, а також обстеження пацієнтів за допомогою високотехнологічної апаратури допомагає поставити правильний діагноз, точно визначивши ступінь залежності пацієнта і стан його організму.

На підставі цих даних хворим призначається курс лікування та реабілітації, необхідний для закріплення результату та профілактики рецидивів.

Особливості та переваги сучасного лікування у клініці "МедікоМенте"

Наркологічним центром, де працюють фахівці з високим рівнем професіоналізму, є клініка "MedicoMente".

Свої медичні послуги цей заклад надає на підставі ліцензії та сертифікату, виданого Міністерством охорони здоров'я.

Принципами роботи клініки є індивідуальний підхід до пацієнтів, повнота діагностики, використання ексклюзивних авторських методик лікування і постійний моніторинг стану здоров'я хворих.

Лікування наркозалежних і хворих на алкоголізм людей виконується поетапно.

Перша консультація нарколога. Вона дозволяє оцінити сутність та масштаби проблеми, уточнити її причини. Діагностичні заходи. Результати досліджень дають цілісну картину фізичного та психічного стану пацієнта, допомагають визначитися з вмістом і тривалістю курсу терапії. Програма, що враховує медикаментозне, апаратне та терапевтичне лікування, передбачає перебування хворих під постійним контролем лікарів. Відновлювальний період передбачає масаж, апаратне очищення крові та процедури відновлення ЦНС.

Наркологічне лікування в клініці "МедікоМенте" відрізняється безліччю плюсів:

комфортні умови перебування пацієнтів у стаціонарі;

анонімність лікування;

використання обладнання нового покоління і високоефективних препаратів;

професіоналізм працівників;

помірні ціни.

Особливу увагу фахівці центру приділяють хворим, які надійшли у критичному стані: на час зняття абстинетного синдрому (ломки) пацієнт занурюється у стан медичного сну, тому такий процес для нього безболісний.

Після завершення лікування фахівці клініки підтримують зв'язок зі своїми колишніми пацієнтами, надаючи їм допомогу та підтримку протягом року після виписки.

Ліцензія МОЗ України від 04.04.2019 р. № 726