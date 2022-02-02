Трудовые мигранты перевели в Украину более $15 млрд в прошлом году – НБУ

Согласно данным нацрегулятора, показатель вырос по сравнению с 2020 годом на более чем 25%. Тогда сумма переводов едва достигла 12 миллиардов долларов за год.

В 2021 году объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил 15,26 млрд долларов, что на четверть больше показателя в 2020 году. Об этом идется в предварительных статистических данных Нацбанка Украины, опубликованных 1 февраля.

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Еще в 2020 году сумма переводов была на 25,4% меньше — 11,980 млрд долларов. В НБУ учли как официальные, так и неофициальные каналы поступления средств. Так, с помощью официальных каналов за январь-декабрь 2021 года в Украину перевели 8,14 млрд долларов, а неофициальных — 6,890 млрд грн.

[ + – ] Украинские трудовые мигранты перевели семьям более 15 млрд долларов в 2021 году.

Ранее НБУ прогнозировал, что в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину достигнет около 13,3 млрд долларов, но уже в октябре прошлого года повысил прогноз до 14$ млрд.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что даже в коронавирусных условиях украинцы продолжают ездить на заработки. Сезонные работники в Европе по-прежнему востребованы.