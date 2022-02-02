Трудові мігранти перевели в Україну понад $15 млрд минулого року — НБУ

За даними нацрегулятора, показник зріс порівняно з 2020 роком на понад 25%. Тоді сума переказів ледве сягнула 12 мільярдів доларів за рік.

У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону становив 15,26 млрд доларів, що на чверть більше за показник у 2020 році. Про це йдеться в попередніх статистичних даних Нацбанку України, опублікованих 1 лютого.

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Ще 2020 року сума переказів була на 25,4% меншою — 11,980 млрд доларів. У НБУ врахували як офіційні, так і неофіційні канали надходження коштів. Так, за допомогою офіційних каналів за січень-грудень 2021 року в Україну перевели 8,14 млрд доларів, а неофіційних — 6,890 млрд грн.

[ + – ] Українські трудові мігранти перевели сім'ям понад 15 млрд доларів у 2021 році.

Раніше НБУ прогнозував, що у 2021 році зростання обсягу грошових переказів від трудових мігрантів в Україну досягне близько 13,3 млрд доларів, але вже у жовтні минулого року підвищило прогноз до 14$ млрд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що навіть у коронавірусних умовах українці продовжують їздити на заробітки. Сезонні працівники в Європі, як і раніше, затребувані.