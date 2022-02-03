Работа в Польше по новым правилам: что изменится для заробитчан

Польский Сейм упростил трудоустройство для иностранцев — и украинцев в Польше становится все больше. Поток трудовых мигрантов из Украины растет: заробитчане переезжают сами и перевозят родителей, обустраиваясь всерьез и надолго.

"Когда началась эпидемия, тысячи заробитчан были вынуждены вернуться в Украину. Но уже в этом году они массово возвращаются обратно в Польшу, да еще и сразу с семьями", — говорит Ульяна Воробець, юридический консультант проекта поддержи украинцев в Варшаве. По ее словам, сегодня наблюдается новая тенденция миграции: украинцы уезжают не просто на сезонную работу в Польшу, но с возможностью остаться на ПМЖ.

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Фокус выяснил, станут ли украинцы массово переезжать в соседнюю страну после того, как Польша упростила процедуру трудоустройства иностранцев.

Работа в Польше: у украинцев станет больше конкурентов

Упрощение процедуры легализации и трудоустройства в Польше вступило в силу 29 января. Изменения коснулись сроков разрешения на работу — теперь их будут выдавать на два года. Ранее документ давал право работать в Польше в течение шести месяцев в году, а продлить разрешение можно было лишь через полгода. Можно было получить и годовое разрешение на работу, но оформление документов занимало до пяти месяцев.

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Теперь для получения разрешения на работу в Польше не нужно иметь польскую прописку или договор аренды жилья, вместо этого потребуется доход в размере польской минимальной зарплаты. При этом необязательно иметь лишь одно место трудоустройства, главное, чтобы общий доход иностранца достигал 3 тыс. злотых.

Еще до того как новые правила официально вступили в силу, появилась информация о том, что увеличилось количество украинцев, желающих покинуть родную страну и выехать на работу в Польше.

По сообщению аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Persona, в январе спрос на вакансии в Польше вырос на 37,3% по сравнению с январем 2021 года.

"С начала пандемии мы видим, что растет количество украинцев, которые хотят работать в Польше более трех месяцев. И это связано не только с ограничениями и сложностями с пересечением границы. Все большее количество граждан Украины рассматривают Польшу не только как источник заработков, но и как страну для проживания", — утверждает Томаш Богдевич, генеральный директор Gremi Personal.

В свою очередь Янина Дрозд, основатель и управляющий партнер компании POBYT&DOBROBYT рассказала Фокусу, что теперь не только украинцы заинтересованы в переезде за границу.

"Исходя из нашего пятилетнего опыта работы в сфере услуг по легализации иностранцев в Польше, можно твердо утверждать, что поток иммигрантов носит стабильный характер. Но если раньше 90% приезжих были гражданами Украины рабочих специальностей, то в 2016 году сформировался мощный поток специалистов других профилей, – говорит Янина Дрозд. — Последние три года наблюдается повышенный интерес предпринимателей к Польше, как к площадке для развития бизнеса в Европе. И если еще пять лет назад 90% иммигрантов, по нашим оценкам, приходилось на граждан Украины, то сейчас это число выравнивается в равных пропорциях между гражданами Украины, Беларуси и России: на сегодняшний день мы в равном количестве обрабатываем заявки от граждан вышеуказанных стран. Но интенсивность запросов, которые поступает от россиян и белорусов, говорит о том, что процентное соотношение иммигрантов совсем скоро перераспределится".

Это означает, что украинцы начнут конкурировать на польском рынке труда не только с местными жителями, но и с мигрантами из постсоветскох стран.

"Из Беларуси сейчас идет в большей степени поток квалифицированных кадров, а из России – предпринимателей" — добавляет эксперт.

По словам Янины Дрозд, сейчас стремительно растет спрос со стороны граждан Украины на покупку недвижимости в Варшаве, часто поступают запросы о содействии в легальном переезде родителей украинских мигрантов и их воссоединении с семьями, проживающим на территории Польши.

Трудовая миграция в Польшу: статистики нет, есть оценочные суждения

В то же время, Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, считает, что говорить о массовом оттоке украинцев в Польшу преждевременно.

"Когда говорят, что украинцы теперь не просто едут на работу, а сразу с семьями или что с начала года увеличилось количество мигрантов – это лишь оценочное суждение. Нет статистических данных по количеству выданных разрешений и по пересечению границы, чтобы сравнивать и утверждать о каком-то увеличении потока украинцев в Польшу", — уверяет Фокус Воскобойник.

Он согласен с тем, что обычно циркуляционная трудовая миграция, во время которой люди выезжают из страны на какое-то время и затем возвращаются домой, рано или поздно переходит в эмиграцию. Но изменения правил трудоустройства в Польше лишь на днях вступили в силу, и поэтому пока никто не сможет сказать, как это повлияет на ситуацию.

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"Да, эмиграционные процессы будут происходить, но львиная доля людей, которая работает за рубежом, по моим оценкам, это порядка 70-80% украинцев, не рассматривает для себя возможность выезда за границу на ПМЖ. Во-первых, проблема в социализации, во-вторых – как бы там ни было, украинец с высшим образованием, но без знания языка страны проживания, без подтверждения своего диплома, вынужден начинать жить с самого начала, как обычный разнорабочий с графиком по 12-15 часов в сутки. Это, мягко говоря, очень трудно. Нет жилья, возможности взять кредит, накопить на первоначальный взнос, чтобы купить жилье. Есть 20-30%, которые целенаправленно ищут работу за границей, как способ найти новое место жительства. Эти люди выедут и останутся там. Но говорить сейчас, что многие уже на чемоданах и с билетом в Польшу, неправильно", — уверен Воскобойник.

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Он отмечает еще один момент — фактор востребованности. Первый квартал любого года – низкий сезон по найму людей. Это период когда формируются новые рыночные планы, распродаются товарные запасы и начинаются закупки новых. Массовый набор на работу в Польше начинается примерно с марта, а в 2021 году он и вовсе начался с апреля.