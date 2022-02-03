Робота в Польщі за новими правилами: що зміниться для заробітчан

Польський Сейм спростив працевлаштування для іноземців, і українців у Польщі стає дедалі більше. Потік трудових мігрантів з України зростає: заробітчани переїжджають самі та перевозять батьків, облаштовуючись серйозно та надовго.

"Коли почалася епідемія, тисячі заробітчан були змушені повернутися до України. Але вже цього року вони масово повертаються назад до Польщі, та ще й одразу із сім'ями", — каже Уляна Воробець, юридична консультантка проєкту, що підтримає українців у Варшаві. За її словами, сьогодні спостерігається нова тенденція міграції: українці їдуть не просто на сезонну роботу до Польщі, а й з можливістю залишитися на ПМП.

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Фокус з'ясував, чи українці масово переїжджатимуть до сусідньої країни після того, як Польща спростила процедуру працевлаштування іноземців.

Робота в Польщі: в українців побільшає конкурентів

Спрощення процедури легалізації та працевлаштування в Польщі набуло чинності 29 січня. Зміни зачепили терміни дозволу на роботу — тепер їх видаватимуть на два роки. Раніше документ давав право працювати в Польщі протягом шести місяців на рік, а продовжити дозвіл можна було лише за пів року. Можна було й річний дозвіл на роботу, але оформлення документів займало до п'яти місяців.

[ + – ] Спрощена процедура працевлаштування в Польщі набула чинності 29 січня

Тепер для отримання дозволу на роботу в Польщі не потрібно мати польську прописку або договір оренди житла, натомість потрібен дохід у розмірі польської мінімальної зарплати. При цьому необов'язково мати лише одне місце працевлаштування, головне щоб загальний дохід іноземця досягав 3 тис. злотих.

Ще до того, як нові правила офіційно набули чинності, з'явилася інформація про те, що збільшилася кількість українців, які бажають залишити рідну країну та виїхати на роботу до Польщі.

За повідомленням аналітичного центру компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Persona, у січні попит на вакансії в Польщі зріс на 37,3% порівняно із січнем 2021 року.

"З початку пандемії ми бачимо, що зростає кількість українців, які хочуть працювати в Польщі понад три місяці. І це пов'язано не лише з обмеженнями та складнощами з перетином кордону. Дедалі більше громадян України розглядають Польщу не лише як джерело заробітків, а й як країну для проживання", — стверджує Томаш Богдевич, генеральний директор Gremi Personal.

У свою чергу Яніна Дрозд, засновниця та керівна партнерка компанії POBYT&DOBROBYT розповіла Фокусу, що тепер не лише українці зацікавлені в переїзді за кордон.

"Виходячи з нашого п'ятирічного досвіду роботи у сфері послуг з легалізації іноземців у Польщі, можна твердо стверджувати, що потік іммігрантів має стабільний характер. Але якщо раніше 90% приїжджих були громадянами України робітничих спеціальностей, то у 2016 році сформувався потужний потік фахівців інших профілів, — каже Яніна Дрозд. — Останні три роки спостерігається підвищений інтерес підприємців до Польщі як до майданчика для розвитку бізнесу в Європі. І якщо ще п'ять років тому 90% іммігрантів, за нашими оцінками, припадало на громадян України, то наразі це число вирівнюється в рівних пропорціях між громадянами України, Білорусі та Росії: на сьогодні ми в рівній кількості обробляємо заявки від громадян вищевказаних країн. Але інтенсивність запитів, які надходять від росіян та білорусів, свідчить про те, що відсоткове співвідношення іммігрантів незабаром перерозподілиться".

Це означає, що українці почнуть конкурувати на польському ринку праці не лише з місцевими жителями, а й з мігрантами із пострадянських країн.

"З Білорусі наразі йде переважно потік кваліфікованих кадрів, а з Росії — підприємців" — додає експертка.

За словами Яніни Дрозд, наразі стрімко зростає попит з боку громадян України на покупку нерухомості у Варшаві, часто надходять запити про сприяння у легальному переїзді батьків українських мігрантів та їхнє возз'єднання із сім'ями, які проживають на території Польщі.

Трудова міграція до Польщі: статистики немає, є оцінні судження

Водночас, Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, вважає, що говорити про масовий відтік українців до Польщі передчасно.

"Коли кажуть, що українці тепер не просто їдуть на роботу, а одразу із сім'ями або що з початку року збільшилася кількість мігрантів – це лише оцінкове судження. Немає статистичних даних щодо кількості виданих дозволів та перетину кордону, щоб порівнювати та стверджувати про якесь збільшення потоку українців у Польщу", — запевняє Фокус Воскобойник.

Він погоджується з тим, що зазвичай циркуляційна трудова міграція, під час якої люди виїжджають із країни на якийсь час і потім повертаються додому, рано чи пізно переходить в еміграцію. Але зміни правил працевлаштування в Польщі лише днями набули чинності, і тому поки що ніхто не зможе сказати, як це вплине на ситуацію.

[ + – ] Раніше 90% приїжджих мали робітничі спеціальності, останні три роки на роботу до Польщі їдуть фахівці

"Так, еміграційні процеси відбуватимуться, але левова частка людей, яка працює за кордоном, за моїми оцінками, це близько 70-80% українців, не розглядає для себе можливість виїзду за кордон на ПМП. По-перше, проблема в соціалізації, друге – як би там не було, українець із вищою освітою, але без знання мови країни проживання, без підтвердження свого диплома, змушений починати жити із самого початку, як звичайний різнороб з графіком по 12-15 годин на добу, що дуже важко. Немає житла, можливості взяти кредит, накопичити на початковий внесок, щоб купити житло. Є 20-30%, які цілеспрямовано шукають роботу за кордоном, як спосіб знайти нове місце проживання, говорити, що багато хто вже на валізах і з квитком до Польщі, неправильно", — упевнений Воскобойник.

[ + – ] Що таке робота в Польщі? "Починати жити із самого початку, як звичайний різнороб з графіком по 12-15 годин на добу — це, м'яко кажучи, дуже важко", — говорить експерт Фото: GettyImages.com

Він наголошує на ще одному моменті — фактор затребуваності. Перший квартал будь-якого року – низький сезон за наймом людей. Це період, коли формуються нові ринкові плани, розпродаються товарні запаси та починаються закупівлі нових. Масовий набір на роботу в Польщі починається приблизно з березня, а у 2021 році він взагалі розпочався з квітня.