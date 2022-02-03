В ОП заверили, что дом пострадавших от взрыва в Кропивницком будет восстановлен максимально быстро

Люди, пострадавшие от взрыва бытового газа в Кропивницком, получат помощь в максимально сжатые сроки, а их дом – восстановлен как можно скорее. Об этом, находясь в Кропивницком, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает censor.net.

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"Наша задача – быстро восстановить людям жилище и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь", — подчеркнул заместитель руководителя ОП, добавив, что лично проинспектирует условия проживания людей, которых местные власти временно разместили в гостинице.

Для этого, по словам заместителя руководителя ОП, будет выделено финансирование из резервного фонда города и области, а в случае необходимости и из госбюджета.

Он также подчеркнул, что ситуация находится на контроле у ​​Президента Зеленского. Главе области поручено как можно быстрее начать восстанавливать здание. "Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы", — добавил Кирилл Тимошенко.

"Я также пообщался с семьей погибшего при взрыве, мои искренние соболезнования родным и близким. Самое важное – помочь детям, находящимся в больнице. Утром мы обеспечили, чтобы в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра, которые консультируют местных врачей", — отметил он.

По словам главы полиции области, уже открыто уголовное производство, также начинает работу комиссия "Нафтогаза", которая должна установить причины взрыва.

Как известно, 2 февраля в Кропивницком в многоквартирном доме по улице Попова, 24 произошел взрыв. В ходе тушения работники ГСЧС спасли 8 человек, еще 27 эвакуировали. Погиб один человек, еще трое пострадали – из них 1 взрослый и двое детей 8 и 13 лет. По предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах.