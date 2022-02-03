В ОП запевнили, що домівки постраждалих від вибуху в Кропивницькому будуть відновлені якнайшвидше

Люди, які постраждали від вибуху побутового газу в Кропивницькому, отримають допомогу в максимально стислі терміни, а їхні домівки – будуть відновлені якнайшвидше. Про це, перебуваючи у Кропивницькому, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає censor.net.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Наше завдання – швидко відновити людям домівки та допомогти потерпілим, яким потрібна медична допомога", – наголосив заступник керівника ОП, додавши, що особисто проінспектує умови проживання людей, яких місцева влада тимчасово розмістила в готелі.

Для цього, за словами заступника керівника ОП, буде виділене фінансування з резервного фонду міста та області, у разі потреби й з державного бюджету.

Він також наголосив, що ситуація перебуває на контролі у Президента Володимира Зеленського. Очільнику області доручено якнайшвидше розпочати відновлювати будинок. "Сьогодні до 15.00 години мають бути попередні висновки щодо того, коли можна розпочати роботи", — додав Кирило Тимошенко.

"Я також поспілкувався з родиною загиблого під час вибуху, мої щирі співчуття рідним та близьким. Найважливіше – допомогти дітям, які перебувають в лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівці з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів", — зазначив він.

За словами очільника поліції області, вже відкрите кримінальне провадження, також розпочинає роботу комісія "Нафтогазу", яка має встановити причини вибуху.

Як відомо, 2 лютого у Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Працівники ДСНС врятували 8 людей, ще 27 евакуювали. Загинула одна людина, ще троє постраждали — з них 1 дорослий та двоє дітей 8 та 13 років. За попередніми даними, унаслідок вибуху вибито вікна у 74 квартирах.