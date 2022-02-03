10 тысяч человек за Артемия Рябчука. Почему люди поддерживают стрелка из Днепра

За неделю в Facebook группа поддержки подозреваемого в убийстве военнослужащего Национальной гвардии Артемия Рябчука пополнилась более чем на 10 тыс. человек. Фокус выяснил у одного из активистов сообщества, почему люди решили стать на защиту стрелка, признавшегося в убийстве пятерых человек

Группа поддержки сформировалась вскоре после трагедии, произошедшей на заводе "Южмаш" в Днепре 27 января. За считанные дни счет сторонникам версии о том, что Артемия Рябчука подставили, пошел на тысячи. Ко 2 февраля к тематической группе в Facebook присоединилось более 10 тыс. человек, тогда администрация соцсети обратила внимание на сообщество и заблокировала его. Теперь сторонники Артемия продолжают обсуждать эту тему в группах Telegram. По их мнению, солдата-срочника Нацгвардии выбрали в качестве козла отпущения, но почему именно его и кому это выгодно – ответов не нашли.

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"Стандарты дверного проема около двух метров, рост Рябчука – 194 см, на видео четко видно, что стрелявший намного ниже 194 см. Телосложение Артема и стрелявшего – разные. Также при задержании у Артема другой рюкзак и не похож на тот, который был у стрелявшего. И это, не говоря уже о том, что Рябчук внешне не похож на человека с видео", — так выглядит типичное сообщение в группе.

Не первая смерть

"В этом деле очень много нестыковок, и мы в первую очередь хотим докопаться до истины, а не доказать, что Рябчук невиновен, – говорит Фокусу Денис Таран, активист группы "В поддержку Артемия Рябчука – правду от нас скрывают". – Посудите сами, активных камер на стратегическом объекте должно быть много, но обнародовали видео лишь с одной. После изучения видеоматериала мы обнаружили, по меньшей мере, еще восемь камер, но записи с них игнорируются. Словно кому-то выгодно показать случившееся лишь с одного ракурса".

Активист считает, что в воинской части происходило что-то очень страшное, а расстрел военнослужащих, — своего рода, попытка замести следы. Подтверждение этому Таран и его единомышленники нашли в отставке командующего Национальной гвардии Николая Балана и в отказе многих адвокатов браться за дело Рябчука.

"Был открыт денежный сбор на адвоката для Артемия. Деньги собрали быстро, а вот адвоката найти оказалось не просто. Многие отказываются, так как в этой воинской части уже бывали и убийства, и самоубийства", — говорит Денис Таран.

В 2018 году на "Южмаше" погиб военнослужащий Мансур Вержаковский. Его смерть следствие назвало самоубийством, но отец погибшего позже рассказывал журналистам, что сына могли убить. Об этом свидетельствовали синяки на теле, предполагали, что свежую одежду натянули на уже мертвого бойца, так как перчатка оказалась надетой на кулак, и самое важное – выстрелом повреждена правая часть головы, а Мансур был левшой. Через год после этой трагедии в части покончил с собой еще один солдат Андрей Киба, причем матери погибшего не разрешили даже открыть гроб.

Стрелял другой

Активисты группы поддержки Артемия Рябчука пока придерживаются версии о том, что солдата подставили. "Мы не оправдываем поступок стрелявшего, но мы хотим знать правду – кто действительно стрелял, – продолжает Денис Таран. – Если внимательно изучить видео, можно убедиться в том, что стрелок не похож на Рябчука. Это два разных человека и по чертам лица, и по телосложению, и даже по походке. Зато человек с видео похож на одного из раненных, который сейчас находится в реанимации. Мы предполагаем, что Рябчука заставили взять на себя вину за другого человека".

По словам активиста, Рябчук мог стать козлом отпущения по причине конфликта, который возник у него со старшим офицером незадолго до трагедии, возможно, Артемия шантажировали, чтобы он признался в убийстве сослуживцев. Также Денис Таран утверждает, что выжившим запретили давать комментарии и идти на контакт с прессой и активистами.

Между тем участники группы поддержки продолжают анализировать полученные данные и задаваться все новыми вопросами. К примеру, они обратили внимание на том, что следствие зафиксировало время инцидента – 3:46, однако на видео часы показывали 4:26. На видеоролике видно, что в оружейном помещении солдат берет рожки и складывает их в рюкзак с желтой полосой, однако во время задержания у Рябчука был однотонный рюкзак. Странность также видят в том, что на одежде бойца нет капель крови.

Между тем, сам Артемий Рябчук заявил, что полностью признает свою вину. "Мне искренне жалко тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью признаю свою вину", — сказал он на судебном заседании, во время которого ему избрали меру пресечения в виде ареста.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин пообещал, что первые наработки следственной комиссии, которая расследует обстоятельства трагедии, будут представлены уже на днях и пообещал держать общественность в курсе.