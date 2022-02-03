10 тисяч людей за Артемію Рябчука. Чому люди підтримують стрільця з Дніпра

За тиждень у Facebook група підтримки підозрюваного у вбивстві військовослужбовця Національної гвардії Артемія Рябчука поповнилася більш ніж на 10 тис. людей. Фокус з'ясував у одного з активістів спільноти, чому люди вирішили стати на захист стрільця, який зізнався у вбивстві п'ятьох людей

Група підтримки сформувалася невдовзі після трагедії, що сталася на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня. За лічені дні кількість прихильників версії, що Артемія Рябчука підставили, пішла на тисячі. До 2 лютого до тематичної групи у Facebook приєдналося понад 10 тис. осіб, тоді адміністрація соцмережі звернула увагу на спільноту та заблокувала її. Наразі прихильники Артемія продовжують обговорювати цю тему в групах Telegram. На їхню думку, солдата-строковика Нацгвардії обрали як цапа-відбувайла, але чому саме його та кому це вигідно – відповідей не знайшли.

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"Стандарти дверного отвору близько двох метрів, зріст Рябчука – 194 см, на відео чітко видно, що той, хто стріляв, набагато нижче за 194 см. Статура Артема і стрільця – різні. Також при затриманні в Артема інший рюкзак і не схожий на той, який був у того, хто стріляв. І це, не кажучи вже про те, що Рябчук зовні не схожий на людину з відео", — такий вигляд має типове повідомлення у групі.

Не перша смерть

"У цій справі дуже багато нестиковок, і ми насамперед хочемо докопатися до істини, а не довести, що Рябчук невинний, – каже Фокусу Денис Таран, активіст групи "На підтримку Артемія Рябчука – правду від нас приховують". – Посудіть самі, активних камер на стратегічному об'єкті має бути багато, але оприлюднили відео лише з однієї. Після вивчення відеоматеріалу ми виявили щонайменше ще вісім камер, але записи з них ігноруються. Наче комусь вигідно показати те, що трапилося лише з одного ракурсу".

Активіст вважає, що у військовій частині відбувалося щось дуже страшне, а розстріл військовослужбовців — свого роду спроба замінити сліди. Підтвердження цього Таран та його однодумці знайшли у відставці командувача Національної гвардії Миколи Балана та у відмові багатьох адвокатів братися за справу Рябчука.

"Було відкрито грошовий збір на адвоката для Артемія. Гроші зібрали швидко, а ось адвоката знайти виявилося не просто. Багато хто відмовляється, тому що в цій військовій частині вже бували і вбивства, і самогубства", — говорить Денис Таран.

У 2018 році на "Південмаші" загинув військовослужбовець Мансур Вержаковський. Його смерть слідство назвало самогубством, але батько загиблого пізніше розповідав журналістам, що сина могли вбити. Про це свідчили синці на тілі, припускали, що свіжий одяг натягли на вже мертвого бійця, оскільки рукавичка виявилася одягненою на кулак, і найважливіше – пострілом пошкоджено праву частину голови, а Мансур був лівшою. Через рік після цієї трагедії в частині наклав на себе руки ще один солдат Андрій Кіба, причому матері загиблого не дозволили навіть відкрити труну.

Стріляв інший

Активісти групи підтримки Артемія Рябчука поки що дотримуються версії про те, що солдата підставили. "Ми не виправдовуємо вчинок того, хто стріляв, але ми хочемо знати правду — хто дійсно стріляв, — продовжує Денис Таран. — Якщо уважно вивчити відео, можна переконатися в тому, що стрілець не схожий на Рябчука. Це дві різні людини і за рисами обличчя, і за статурою, і навіть за ходою. Натомість людина з відео схожа на одного з поранених, який зараз перебуває в реанімації. Ми припускаємо, що Рябчука змусили взяти на себе провину за іншу людину".

За словами активіста, Рябчук міг стати цапом-відбувайлом через конфлікт, який виник у нього зі старшим офіцером незадовго до трагедії, можливо, Артемія шантажували, щоб він зізнався у вбивстві товаришів по службі. Також Денис Таран стверджує, що тим, хто вижив, заборонили давати коментарі та йти на контакт із пресою й активістами.

Тим часом учасники групи підтримки продовжують аналізувати отримані дані та ставити нові запитання. Наприклад, вони звернули увагу на те, що слідство зафіксувало час інциденту – 3:46, проте на відео годинник показував 4:26. На відеоролику видно, що у збройовому приміщенні солдат бере ріжки та складає їх у рюкзак із жовтою смугою, проте під час затримання Рябчук мав однотонний рюкзак. Дивність також вбачають у тому, що на одязі бійця немає крапель крові.

Тим часом сам Артемій Рябчук заявив, що повністю визнає свою провину. "Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав біль своїм вчинком. Я винен і повністю визнаю свою провину", — сказав він на судовому засіданні, під час якого йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін пообіцяв, що перші напрацювання слідчої комісії, яка розслідує обставини трагедії, будуть представлені вже днями та пообіцяв тримати громадськість у курсі.