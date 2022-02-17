Частная авиация покорила украинское небо

Авиация в Украине, как и во всем мире, переживает не лучшие времена. Однако на фоне снижения коммерческих перелетов в целом, частные рейсы стали за последние два года пользоваться большей популярностью. О том, кто, как и почему заказывает VIP-самолеты, мы поговорили с директором международного центра бизнес-авиации Jet.Paris – AVIAV TM (Cofrance SARL) Виталием Архангельским.

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Добрый день, Виталий Дмитриевич. Как я понимаю, Ваша компания работает не только в Украине?

Здравствуйте. Да, конечно, компания зарегистрирована во Франции, и мы работаем по всему миру, периодически открывая новые офисы в разных странах. Но в Украине у нас есть представительство и постоянные клиенты, а также много заказчиков, которые обращаются впервые.

Почему человек однажды принимает решение лететь частным самолетом?

К сожалению, не потому что он внезапно разбогател. Чаще всего это вынужденная мера, и многие обратились к нам впервые из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Когда ограничили или отменили огромное количество перелетов, людям ничего другого не оставалось, как искать альтернативные варианты для путешествий. Хорошо, если человек не торопится и может поехать на поезде, а если отправляться нужно срочно? Тогда-то и приходит в голову мысль рассмотреть перелет на частном самолете.

Но ведь далеко не каждый готов оплачивать подобные услуги?

Конечно, даже экономичный перелет из Украины по Европе для одного человека будет стоить в среднем 2–3 тысячи евро. Но когда нужно экстренно отправляться, то средства находятся. Разумеется, такой услугой пользуются представители верхнего среднего класса, но все же сегодня это уже не миллиардеры и не олигархи, как это было раньше.

Наша компания делает все возможное, чтобы как можно большее количество людей могло к нам обратиться. Например, мы неслучайно выбрали экономичные пятиместные японские самолеты HondaJet для своего воздушного парка. Обычный состав путешественников – 2–5 человек, тогда как стандартный бизнес-джет редко бывает рассчитан менее чем на 7–9 пассажиров. Зачем же платить за пустые места? В этом случае маломестный самолет оптимален, а кроме того, он потребляет на 20% меньше топлива, чем аналоги, является самым экологичным и тихим в своем классе. У нас нередко заказывают самолеты HondaJet в Украине для рейсов в Ниццу, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и многие другие города. Если же клиент не готов заплатить за бизнес-джет полностью, то он может арендовать одно кресло.

Расскажите подробнее, что это за услуга?

Она стала востребована именно во время пандемии, и теперь мы предлагаем ее по всему миру, в том числе и в Украине. Актуальны подобные перелеты для популярных маршрутов. Например, из Киева или Львова в Париж, Москву, Берлин. Впрочем, мы не перестаем экспериментировать, и недавно таким образом у нас отправился HondaJet из Одессы в Саранск. Путешествовали двое коллег и супружеская пара, в полете они подружились. Чтобы узнать, какие рейсы планируются, следует обратиться к менеджеру Jet.Paris – AVIAV TM (Cofrance SARL) и сразу же забронировать место. Можно самому назначить перелет по нужному направлению. Для этого необходимо оплатить самолет целиком, но мы тут же вывешиваем информацию о предстоящих рейсах на наших многочисленных интернет-площадках, и, как правило, попутчики находятся. Они арендуют места, в итоге расходы делятся пропорционально количеству пассажиров.

Ограничения на перелеты, возникшие из-за пандемии, не накладываются на частную авиацию?

Все индивидуально, но даже в период самых жестких ограничений мы организовали десятки эвакуационных рейсов. Сегодня подтвердить основания для частного перелета стало намного проще, поэтому бюрократических препятствий меньше. При организации перелетов мы в обязательном порядке соблюдаем меры медицинской безопасности, следим, чтобы у пассажиров были необходимые документы, сертификаты о вакцинации, ковидный паспорт или иные документы, которые необходимы при путешествии по конкретному маршруту.

Таким образом, мы можем заказать даже крупный самолет, например, Boeing 737-300 VIP или Airbus 320 Corporate, которые рассчитаны более чем на сто человек. У нас были подобные заказы, в частности в Украине. Если крупному предприятию требуется отправить своих сотрудников по редкому маршруту, скажем, из Днепра в Даболим или в Ливерпуль, то необходим частный рейс. И мы успешно справляемся с такими задачами, помогаем пассажирам оформить документы, а еще создаем комфортную обстановку на борту. Кому-то нужно организовать рабочий процесс, кому-то праздник; мы должны позаботиться о визах, о трансфере, о питании. Но для нас не имеет большого значения численность групп, мы одинаково эффективно работаем с любым составом пассажиров.

А если выясняется, что человек заражен коронавирусом, он не может лететь?

Может, но, конечно, не в составе группы, а индивидуальным самолетом со строгим соблюдением норм медицинской безопасности. Мы организовывали и такие рейсы, и они очень удобны для пассажиров, поскольку с положительным результатом теста на Covid-19 путешествовать просто не допустят. А ведь многие переносят ковид бессимптомно, и если носителю экстренно нужно куда-то лететь, то он вполне способен это сделать, и частная авиация выручит. Но это крайний вариант, каждый подобный случай рассматривается индивидуально, часто бывает, что человек отказывается от путешествия.

Кстати, в связи с коронавирусной инфекцией участились случаи медицинских перелетов. Если тяжелобольному человеку нужна операция или эффективное лечение за границей, то это нельзя откладывать из-за пандемии. Ни для кого не секрет, что состоятельные украинцы лечатся в Европе, но в некоторые страны и сегодня можно попасть только частным рейсом, арендовав санитарный джет с госпитальной палатой на борту. Даже если направление открыто, в обычном пассажирском самолете, действительно, легко заразиться. Частные перелеты организуются безопасно, формальности в аэропорту проводятся бесконтактно, и пассажир постоянно изолирован. Таким образом, он надежно защищен от инфекции и спокойно переносит путешествие, которое мы организуем с трансфером до клиники.

Насколько я понимаю, Вы говорите об общих тенденциях последних двух лет. А как именно сегодня дело обстоит с частными перелетами в Украине? Ведь многие направления уже открыли. Количество ВИП-рейсов постепенно возвращается к доковидным показателям?

Пока мы такой тенденции не наблюдаем. Если говорить об авиации в Украине в общем, то даже внутреннее сообщение не восстановлено в полном объеме. В 2020 году оно снизилось на 35%, а к 2022 реабилитировалось примерно на 60% от доковидных показателей. Большая часть рейсов осуществляется между крупнейшими аэропортами: Борисполь, Львов, Запорожье, Днепр, Одесса, Харьков. По редким маршрутам рейсов мало или совсем нет. С международными перелетами тем более все плачевно. Лишь в конце марта будут возобновлены рейсы по таким популярным направлениям, как Кипр, Тунис, Турция, Хорватия и в другие курортные страны, но далеко не во все, куда могли бы путешествовать украинцы. Поэтому частные перелеты остаются востребованными в любом случае. Но даже если не брать в расчет ограничения, вы прекрасно знаете, что прямо сейчас несколько европейских авиакомпаний переносят или отменяют перелеты в Киев из-за напряженной политической обстановки и конфликтов с Россией, и ситуация продолжает накаляться. Самолеты стоят, пассажиры в этом не виноваты, им нужно путешествовать, и компания Jet.Paris – AVIAV TM (Cofrance SARL) всегда готова в этом помочь.

Скажите, а с воздушной доставкой грузов Вы работаете? Что-то изменилось за последние два года?

Подобные заказы тоже стали поступать чаще. Многие предприниматели столкнулись со сложностями при доставке грузов, ведь если воздушное направление закрыто, то и транспортный самолет могут не пустить. Клиентам требуется дополнительная поддержка наших авиационных юристов, чтобы получить разрешение на чартер. Требуется соблюдать санитарные меры при обработке грузов и решать еще десятки новых вопросов, которых раньше не было. Из-за этого процессы тормозятся, а ведь срочность в бизнесе иногда играет первостепенную роль. Нашей компанией налажены новые процессы логистики, которых требуют современные реалии.

Может быть, и покупать частные самолеты стали чаще?

Именно так! Есть общая тенденция среди состоятельных людей вкладываться в предметы роскоши, например яхты или элитную недвижимость, но воздушные суда сегодня стали уже не роскошью, а повседневной необходимостью. Если человеку нужно постоянно путешествовать или командировать своих сотрудников, то выгоднее купить свой самолет, чем постоянно арендовать его. Поэтому через нашу компанию бизнес-джеты начали активнее продаваться и покупаться, ведь мы оказываем полный спектр юридических и консалтинговых услуг в этом процессе. А те самолеты, которые находятся у нас в коммерческом менеджменте, стали приносить больший доход владельцам.

Значит, Вы не только имеете собственный воздушный парк, но и осуществляете управление сторонними судами?

Конечно, это одно из направлений деятельности Jet.Paris. После того, как самолет приобретен, его легко поставить под наш АОС (Aviation Operation Certificate). В этом случае мы нанимаем экипаж, проходим техническое обслуживание, определяем место базирования, осуществляем ремонтные и сервисные работы, обеспечиваем документацию, страхование, получаем разрешение на рейсы для владельца, сдаем воздушное судно в аренду, при необходимости помогаем со структурированием финансирования, лизингом или кредитом. В итоге владение бизнес-джетом из расходной составляющей превращается в актуальный прибыльный бизнес, которым интересно заниматься, а заодно самостоятельно путешествовать в период любых ограничений.

В связи с ростом клиентской базы Вы планируете снижать цены на частные перелеты?

Мы влияем на ценообразование только в собственном воздушном парке, и наши экономичные HondaJet в любом случае обходятся дешевле, чем более крупные бизнес-джеты. Что касается остальных самолетов, то они предлагаются на условиях наших партнеров, а Jet.Paris – AVIAV TM (Cofrance SARL) выступает в качестве авиационного брокера. Со своей стороны надбавок мы не делаем, и даже готовы выступить от лица клиента и попытаться добиться более мягких условий у арендодателя. Но в целом увеличение количества заказчиков мало влияет на цену перелетов. Не дешевеет авиакеросин, стоянка в аэропорту и сервисное обслуживание, поэтому эксплуатация стоит столько же, сколько и раньше.

Но мы делаем все, чтобы привлечь на наши рейсы состоятельный средний класс, предлагая арендовать кресла, заказывать небольшие самолеты, пользоваться системой Empty Legs. В любом случае нашими услугами пользуются те, для кого это актуально и важно, и мы очень рады, что среди них много заказчиков из Украины. Частная авиация позволяет путешествовать при любых ограничениях, ставить новые цели, развивать бизнес или отдыхать. Арендовав самолет однажды, клиент понимает, какие возможности перед ним открываются, тогда он становится нашим постоянным клиентом и другом.