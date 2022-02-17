Приватна авіація підкорила українське небо

Авіація в Україні, як і у всьому світі, переживає не найкращі часи. Однак на тлі зниження комерційних перельотів загалом приватні рейси стали за останні два роки користуватися більшою популярністю. Про те, хто, як і чому замовляє VIP-літаки, ми поговорили з директором міжнародного центру бізнес-авіації Jet.Paris – AVIAV TM (Cofrance SARL) Віталієм Архангельським.

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Доброго дня, Віталію Дмитровичу. Як я розумію, Ваша компанія працює не тільки в Україні?

Добрий день. Так, звичайно, компанія зареєстрована у Франції, і ми працюємо по всьому світу, періодично відкриваючи нові офіси у різних країнах. Але в Україні у нас є представництво та постійні клієнти, а також багато замовників, які звертаються вперше.

Чому людина одного разу вирішує летіти приватним літаком?

На жаль, не тому, що вона раптово розбагатіла. Найчастіше це вимушений захід, і багато хто звернувся до нас вперше через пандемію коронавірусної інфекції Covid-19. Коли обмежили або скасували безліч перельотів, людям нічого іншого не залишалося, як шукати альтернативні варіанти для подорожей. Добре, якщо людина не поспішає і може поїхати поїздом, а якщо вирушати потрібно терміново? Тоді-то й спадає на думку розглянути переліт на приватному літаку.

Але ж далеко не кожен готовий оплачувати такі послуги?

Звичайно, навіть економічний переліт з України Європою для однієї людини коштуватиме в середньому 2–3 тисячі євро. Але коли потрібно екстрено вирушати, то кошти є. Зрозуміло, такою послугою користуються представники верхнього середнього класу, але все ж таки сьогодні це вже не мільярдери і не олігархи, як це було раніше.

Наша компанія робить все можливе, щоб якомога більше людей могло до нас звернутися. Наприклад, ми не випадково вибрали п'ятимісні економічні літаки HondaJet для свого повітряного парку. Звичайний склад мандрівників — 2-5 чоловік, тоді як стандартний бізнес-джет рідко буває розрахований менш ніж на 7-9 пасажирів. Навіщо платити за порожні місця? У цьому випадку маломісцевий літак є оптимальним, а крім того, він споживає на 20% менше палива, ніж аналоги, є найбільш екологічним і тихим у своєму класі. У нас нерідко замовляють літаки HondaJet в Україні для рейсів до Ніцци, Мюнхена, Риму, Санкт-Петербурга та багатьох інших міст. Якщо клієнт не готовий заплатити за бізнес-джет повністю, то він може орендувати одне крісло.

Розкажіть, що це за послуга?

Вона стала затребувана саме під час пандемії, і тепер ми пропонуємо її по всьому світу, зокрема й в Україні. Актуальні подібні перельоти для найпопулярніших маршрутів. Наприклад, із Києва чи Львова до Парижа, Москви, Берліна. Втім, ми не перестаємо експериментувати, і нещодавно у такий спосіб у нас вирушив HondaJet з Одеси до Саранська. Подорожували двоє колег та подружня пара, у польоті вони потоваришували. Щоб дізнатися, які рейси плануються, слід звернутися до менеджера Jet.Paris – AVIAV TM (Cofrance SARL) та одразу ж забронювати місце. Можна самому призначити переліт за потрібним напрямком. Для цього необхідно сплатити літак повністю, але ми відразу вивішуємо інформацію про майбутні рейси на наших численних інтернет-майданчиках, і, як правило, попутники знаходяться. Вони орендують місця, у результаті витрати поділяються пропорційно до кількості пасажирів.

Обмеження на перельоти, що виникли через пандемію, не накладаються на приватну авіацію?

Все індивідуально, але навіть у період жорстких обмежень ми організували десятки евакуаційних рейсів. Сьогодні підтвердити підстави для приватного перельоту стало набагато простіше, тож бюрократичних перешкод менше. При організації перельотів ми в обов'язковому порядку дотримуємося заходів медичної безпеки, стежимо, щоб пасажири мали необхідні документи, сертифікати про вакцинацію, ковідний паспорт або інші документи, які необхідні при подорожі за конкретним маршрутом.

Таким чином, ми можемо замовити навіть великий літак, наприклад Boeing 737-300 VIP або Airbus 320 Corporate, які розраховані більш ніж на сто осіб. Ми мали подібні замовлення, зокрема в Україні. Якщо великому підприємству потрібно відправити своїх співробітників по рідкісному маршруту, скажімо, з Дніпра в Даболім або Ліверпуль, то потрібен приватний рейс. І ми успішно справляємося з такими завданнями, допомагаємо пасажирам оформити документи, а також створюємо комфортну атмосферу на борту. Комусь треба організувати робочий процес, комусь свято; ми повинні подбати про візи, про трансфер, про харчування. Але для нас не має великого значення чисельність груп, ми однаково ефективно працюємо з будь-яким складом пасажирів.

А якщо з'ясовується, що людина заражена коронавірусом, вона не може летіти?

Може, але, звичайно, не у складі групи, а індивідуальним літаком із суворим дотриманням норм медичної безпеки. Ми організовували і такі рейси, і вони є дуже зручними для пасажирів, оскільки з позитивним результатом тесту на Covid-19 подорожувати просто не допустять. Адже багато хто переносить ковід безсимптомно, і якщо носію екстрено потрібно кудись летіти, то він цілком здатний це зробити, і приватна авіація виручить. Але це крайній варіант, кожен подібний випадок розглядається індивідуально, часто буває, що людина відмовляється від подорожі.

До речі, через коронавірусну інфекцію почастішали випадки медичних перельотів. Якщо важкохворій людині потрібна операція або ефективне лікування за кордоном, це не можна відкладати через пандемію. Ні для кого не секрет, що заможні українці лікуються в Європі, але в деякі країни і сьогодні можна потрапити лише приватним рейсом, орендувавши санітарний джет із шпитальною палатою на борту. Навіть якщо напрямок відкритий, у звичайному пасажирському літаку дійсно легко заразитися. Приватні перельоти організовуються безпечно, формальності в аеропорту проводяться безконтактно і пасажир постійно ізольований. Таким чином, він надійно захищений від інфекції та спокійно переносить подорож, яку ми організуємо з трансфером до клініки.

Наскільки я розумію, Ви кажете про загальні тенденції останніх двох років. А як справи з приватними перельотами в Україні саме сьогодні? Адже багато напрямів уже відкрили. Число ВІП-рейсів поступово повертається до доковідних показників?

Поки що ми такої тенденції не спостерігаємо. Якщо говорити про авіацію в Україні загалом, то навіть внутрішнє сполучення не відновлено у повному обсязі. У 2020 році воно знизилося на 35%, а до 2022 року реабілітувалося приблизно на 60% від доковідних показників. Більшість рейсів здійснюється між найбільшими аеропортами: Бориспіль, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків. По рідкісним маршрутам рейсів мало. З міжнародними перельотами теж не дуже гарно. Лише наприкінці березня будуть відновлені рейси за такими популярними напрямками, як Кіпр, Туніс, Туреччина, Хорватія та інші курортні країни, але далеко не у всі, куди раніше могли подорожувати українці. Тому приватні перельоти залишаються затребуваними у будь-якому разі. Але навіть якщо не брати до уваги обмеження, ви чудово знаєте, що прямо зараз кілька європейських авіакомпаній переносять або скасовують перельоти до Києва через напружену політичну обстановку та конфлікти з Росією, і ситуація продовжує розпалюватися. Літаки стоять, пасажири в цьому не винні, їм потрібно подорожувати, і компанія Jet.Paris — AVIAV TM (Cofrance SARL) завжди готова допомогти.

Скажіть, а із повітряною доставкою вантажів Ви працюєте? Щось змінилося за останні два роки?

Подібні замовлення теж стали надходити частіше. Багато підприємців зіштовхнулися зі складнощами при доставці вантажів, адже якщо повітряний напрямок закритий, то й транспортний літак можуть не пустити. Клієнтам потрібна додаткова підтримка наших авіаційних юристів, щоб отримати дозвіл на чартер. Потрібно дотримуватися санітарних заходів при обробці вантажів та вирішувати ще десятки нових питань, яких раніше не було. Через це процеси гальмуються, адже терміновість у бізнесі іноді грає першорядну роль. Нашою компанією налагоджені нові процеси логістики, яких вимагають сучасні реалії.

Може, й купувати приватні літаки стали частіше?

Саме так! Є загальна тенденція серед заможних людей вкладатися в предмети розкоші, наприклад, яхти або елітну нерухомість, але повітряні судна сьогодні стали вже не розкішшю, а повсякденною необхідністю. Якщо людині потрібно постійно подорожувати чи відрядити своїх співробітників, то вигідніше купити свій літак, ніж постійно орендувати його. Тому через нашу компанію бізнес-джети почали активніше продаватися та купуватись, адже ми надаємо повний спектр юридичних та консалтингових послуг у цьому процесі. А ті літаки, які перебувають у нас у комерційному менеджменті, стали приносити більший дохід власникам.

Отже, Ви маєте не тільки власний повітряний парк, але й здійснюєте управління сторонніми суднами?

Звичайно, це один із напрямків діяльності Jet.Paris. Після того як літак придбано, його легко поставити під наш АОС (Aviation Operation Certificate). У цьому випадку ми наймаємо екіпаж, проводимо технічне обслуговування, визначаємо місце базування, здійснюємо ремонтні та сервісні роботи, забезпечуємо документацію, страхування, отримуємо дозвіл на рейси для власника, здаємо повітряне судно в оренду, за необхідності допомагаємо зі структуруванням фінансування, лізингом чи кредитом. У результаті володіння бізнес-джетом з видаткової складової перетворюється на актуальний прибутковий бізнес, яким цікаво займатися, а заодно самостійно подорожувати у період будь-яких обмежень.

У зв'язку зі зростанням клієнтської бази, Ви плануєте знижувати ціни на приватні перельоти?

Ми впливаємо на ціноутворення тільки у власному повітряному парку, і наші економічні HondaJet у будь-якому випадку обходяться дешевше, ніж більші бізнес-джети. Що стосується інших літаків, то вони пропонуються на умовах наших партнерів, а Jet.Paris — AVIAV TM (Cofrance SARL) виступає як авіаційний брокер. Зі свого боку надбавок ми не робимо, і навіть готові виступити від імені клієнта і спробувати досягти м'якших умов у орендодавця. Але загалом збільшення кількості замовників мало впливає на ціну перельотів. Не дешевшає авіагас, стоянка в аеропорту та сервісне обслуговування, тому експлуатація коштує стільки ж, скільки й раніше.

Але ми робимо все, щоб залучити на наші рейси заможний середній клас, пропонуючи орендувати крісла, замовляти невеликі літаки, користуватися системою Empty Legs. У будь-якому разі нашими послугами користуються ті, для кого це актуально та важливо, і ми дуже раді, що серед них є багато замовників з України. Приватна авіація дозволяє подорожувати за будь-яких обмежень, ставити нові цілі, розвивати бізнес або відпочивати. Орендувавши літак одного разу, клієнт розуміє, які можливості перед ним відкриваються, тоді він стає нашим постійним клієнтом та другом.