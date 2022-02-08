Любовь к себе глазами художников: артпроект "бо себе люблю"

Любовь к себе может быть разной. Для одних — это заботиться о здоровье, для других — делать себе приятные подарки. Компания "Альфа Страхование" предложила 5 разным художникам и иллюстраторам воспроизвести эту тему, чтобы вдохновить других людей находить свою особую форму заботы о себе. Так появился арт-проект "бо себе люблю", который стал продолжением одноименной промокампании. К проекту присоединились: стрит-арт художницы Sestry Feldman, художница Соня Морозюк, художник Евгений Барабан, иллюстраторка Ирина Вале и Maliunok.

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"Все работы участников по-своему уникальны. Символично, что арт-проект реализован накануне Дня влюбленных. Тем самым мы напоминаем, что любовь к другим начинается с себя. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты "Альфа Страхование" были к себе доброжелательными. Об этом наша коммуникация", — говорит директор по маркетингу "Альфа Страхование" Анатолий Савин.

Одна из участниц проекта, иллюстраторка Maliunok, создающая остросоциальный поп-арт, в своей работе обращается к стереотипному образу — надписи "Я тебе люблю" под окном девушки. Раньше юноши и мужчины часто использовали такую ​​форму проявления чувств, но время меняется — героиня иллюстрации отвечает на этот стереотип, зачеркивая букву "т" и пишет: "бо себе люблю"

Другая участница проекта, иллюстраторка Ирина Вале, специализирующаяся на скетчинге, кривых и смешных рисунках, также предлагает альтернативный взгляд на романтическую традицию. В ее работе девушка сама себе дарит букет цветов и при этом счастлива в этот момент. В лепестках мы видим открытку с надписью "бо себе люблю".

"Любовь к себе — это принятие всех своих особенностей. Это быть самому себе лучшим другом, который всегда на твоей стороне, не будет смеяться над слабостями, умеет поддержать и побеспокоиться, когда устал. Любовь может проявляться в разных проявлениях, в том числе в подарках. Например, можно купить красивый букет, чтобы дома цветы радовали глаз. Кстати, в этом году я перешла на новый уровень — от девушки, которая покупает сама себе цветы, к женщине, которая покупает сама елку", — добавляет Ирина.

Для художницы Сони Морозюк любовь к себе проявляется через комфорт и свободу действий.

"Я живу и самовыражаюсь так, как хочу — это свобода действий, не делаю ничего во вред себе", — добавляет Соня. Ее картина написана на широком полотне маслом — нежно-розовый фон и лаконичная надпись: "Все зможу, бо себе люблю".

Художник Евгений Барабан в своей работе апеллирует через постирению к бодипозитивным трендам. Его зебра — это свободная женщина, любящая себя и свое тело, и верная своим канонам красоты, а не общественным ожиданиям.

Работа стрит-арт художниц Sestry Feldman показывает, что любовь к себе может быть и такой — делать любимые дела с легкостью и удовольствием. Персонаж Yoyo, которого киевляне знают со стрит-арта сестринского дуэта, увлеченный музыкой, рисованием и досугом со своим четвероногим другом.

Присоединиться к проекту "бо себе люблю" может каждый: для этого достаточно рассказать о своем взгляде на тему и сделать публикацию в социальных сетях с хештегом #босебелюблю