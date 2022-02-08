Любов до себе очима художників: артпроєкт "бо себе люблю"

Любов до себе може бути різною. Для одних — це піклуватися про здоров’я, для інших — робити собі приємні подарунки. Компанія "Альфа Страхування" запропонувала 5 різним художникам та ілюстраторам відтворити цю тему, щоб надихнути інших людей знаходити свою особливу форму турботи про себе. Так з'явився артпроєкт "бо люблю себе", який став продовженням однойменної промокампанії. До проєкту долучились: стріт-арт художниці Sestry Feldman, художниця Соня Морозюк, митець Євген Барабан, ілюстраторки Ірина Вале й Анна Сердюк.

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"Усі роботи учасників по-своєму унікальні. Символічно, що артпроєкт реалізований напередодні Дня закоханих. Тим самим ми нагадуємо, що любов до інших починається із себе. Ми прагнемо, щоб клієнти "Альфа Страхування" були до себе доброзичливими та лагідними. Про це наша комунікація", — говорить директор з маркетингу "Альфа Страхування" Анатолій Савін.

Ілюстраторка Maliunok, яка створює гостросоціальний поп-арт, у своїй роботі звертається до стереотипного образу — напису "Я тебе люблю" під вікном дівчини. Раніше юнаки та чоловіки часто використовували таку форму прояву почуттів, але час змінюється — героїня ілюстрації відповідає на цей стереотип, закреслюючи літеру "т" і пише: "бо себе люблю"

Ілюстраторка Ірина Вале, яка спеціалізується на скетчингу, кривих і смішних малюнках, також пропонує альтернативний погляд на романтичну традицію. У її роботі дівчина сама собі дарує букет квітів і при цьому щаслива в цей момент. У пелюстках ми бачимо листівку з написом "бо себе люблю".

"Любов до себе це прийняття всіх своїх особливостей. Це бути самому собі кращим другом, який завжди на твоєму боці, не буде сміятися зі слабкостей, вміє підтримати та потурбуватися, коли втомлений. Любов може проявлятися у різних виявах, зокрема в подарунках. Наприклад, можна купити найгарніший букет, щоб вдома квіти радували око. До речі, цього року я перейшла на новий рівень — від дівчини, котра купує сама собі квіти, до жінки, котра купує сама собі ялинку", — додає Ірина.

Для художниці Соні Морозюк любов до себе проявляється через комфорт і свободу дій.

"Я живу і самовиражаюсь так, як хочу — це свобода дій, не роблю нічого на шкоду собі", — додає Соня. Її картина написана на широкому полотні олією — ніжно-рожевий фон і лаконічний напис: "Все зможу, бо себе люблю".

Митець Євген Барабан у своїй роботі апелює через постіронію до бодіпозитивних трендів. Його зебра — це вільна жінка, яка любить себе і своє тіло, і вірна своїм канонам краси, а не суспільним очікуванням.

Робота стріт-арт художниць Sestry Feldman показує, що любов до себе може бути й такою — робити улюблені справи з легкістю та задоволенням. Персонаж Yoyo, якого кияни знають зі стріт-арту сестринського дуету, захоплений музикою, малюванням і дозвіллям зі своїм чотириногим другом.

Долучитися до проєкту "бо себе люблю" може кожний: для цього достатньо розповісти про своє бачення теми і зробити публікацію у соціальних мережах із хештегом #босебелюблю