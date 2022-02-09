Иностранные СМИ включили киевскую Brookes CIL International School в ТОП лучших новых школ мира

Brookes CIL International School вошла в ТОП лучших новых международных школ мира 2022 года. Рейтинг был составлен международным образовательным журналом The Knowledge Review.

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"В международных школах учится все больше местных детей, а также иностранных студентов. Причина такого выбора – широкие возможности, предоставляемые международным образованием. Ребенок получает возможность учиться по программам International Baccalaureate, Advanced Placement и т. д. с возможностью в будущем поступить в престижные университеты Нового и Старого Света. Кроме того, международные школы – прекрасное место для установления полезных контактов, которые непременно пригодятся для построения успешной карьеры в будущем. Итак, международное школьное образование является прекрасной идеей, если вы видите будущее своего ребенка в университетском образовании за границей", – написали The Knowledge Review.

[ + – ] Photo: Brookes CIL International School

[ + – ] Photo: Brookes CIL International School

Они отметили, что собрали в статье новейшие международные школы, которые недавно открылись или откроются в 2022 году – и Brookes CIL International School стала одним из таких учебных заведений.

"В Украине сейчас достраивается еще одна сверхсовременная международная школа. Открытие запланировано на 2022 год. Архитектурно уникальные постройки станут центром процветания студентов во всех областях. Предлагая полный доступ к современным просторным классам, обеденным залам и кафе, двум мастерским, профессиональным спортивным объектам, залу для выступлений, научным лабораториям, нескольким ІТ-кластерам, кулинарному центру, музыкальным, подкастовым студиям, а также специализированным учебным средам, школа оптимизирует обучение с помощью интегрированных технологий", – рассказали авторы статьи.

[ + – ] Photo: Brookes CIL International School

[ + – ] Photo: Brookes CIL International School

Они также процитировали сайт Brookes CIL International School:

"Brookes CIL International School является школой-кандидатом Международного бакалавриата, реализующей программы PYP, MYP и DP. Эта школа стремится получить авторизацию как Всемирная школа IB (International Baccalaureate). Это школы, которые разделяют общую философию – приверженность высококачественному, стимулирующему международному образованию, которое, уверены в Brookes CIL, важно для наших студентов".