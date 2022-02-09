Іноземні ЗМІ включили київську Brookes CIL International School до ТОПу кращих нових шкіл світу

Brookes CIL International School увійшла до ТОП найкращих нових міжнародних шкіл світу у 2022 році. Рейтинг був складений американським міжнародним освітнім журналом The Knowledge Review.

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"У міжнародних школах навчається все більше місцевих дітей, а також іноземних студентів. Причиною такого вибору є широкі можливості, які надає міжнародна освіта. Дитина отримує можливість навчатися за програмами International Baccalaureate, Advanced Placement та іншими програмами з можливістю в майбутньому вступити до престижних університетів Нового та Старого Світу. Крім того, міжнародні школи — чудове місце для встановлення корисних контактів, які неодмінно стануть у нагоді для побудови успішної кар’єри в майбутньому. Отже, міжнародна шкільна освіта є чудовою ідеєю, якщо ви бачите майбутнє своєї дитини в університетській освіті за кордоном", — написали The Knowledge Review.

[ + – ] Photo: Brookes CIL International School

[ + – ] Photo: Brookes CIL International School

Вони зазначили, що зібрали в статті найновіші міжнародні школи, які нещодавно відкрилися або відкриються незабаром у 2022 році — і Brookes CIL International School є одним із таких навчальних закладів.

"В Україні зараз добудовується одна з надсучасних міжнародних шкіл, відкриття якої заплановано на 2022 рік. Архітектурно унікальна будівля стане центром процвітання та розвитку студентів у всіх областях. Пропонуючи повний доступ до сучасних просторих класів, обідніх залів і кафе, двох майстерень, професійних спортивних об’єктів, залу для виступів, наукових лабораторій, кількох ІТ-кластерів, кулінарного центру, музичних, подкастових студій, а також спеціалізованих навчальних середовищ, школа оптимізує навчання за допомогою інтегрованих технологій", — розповіли автори статті.

[ + – ] Photo: Brookes CIL International School

[ + – ] Photo: Brookes CIL International School

Вони також процитували вебсайт Brookes CIL International School:

"Brookes CIL International School є школою-кандидатом Міжнародного бакалаврату, що реалізує програми PYP, MYP та DP. Ця школа прагне отримати авторизацію як Світова школа IB (International Baccalaureate). Це школи, які поділяють спільну філософію — прихильність до високоякісної, стимулюючої міжнародної освіти, яка, впевнені у Brookes CIL, важлива для наших студентів".